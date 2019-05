Sampedro: "No debemos pensar en Oviedo, sino en ganar"

Aunque el resultado del partido Oviedo-Rayo Majadahonda podría bastar para que el Tenerife se asegure la permanencia, Luis César Sampedro confesó ayer que no estará pendiente de lo que pase en el Carlos Tartiere. Sus planes pasan por ganar al Lugo y no depender de un segundo marcador.

Tendrá la baja de Suso en el Anxo Carro. ¿El jugador fue consciente de que había sufrido una fractura el tiempo que estuvo en el césped?

Ni idea. Se llevó un cabezazo, pero no sé si fue consciente de lo que era. Le veía un golpe en la cara y no sé si era muy doloroso. Se batió como un campeón, aguantó hasta el final y nos ayudó a ganar.

Josué y Javi Alonso, del Tenerife B, han trabajado a sus órdenes en estos días. ¿Hasta qué punto tiene la intención de buscar en la cantera para cubrir las ausencias?

Yo veo los recursos que tengo en cada momento y no miro si son de la cantera o no. Los entrenadores queremos ganar y poner a los mejores, y si intuyes que un canterano lo va a hacer bien, lo miras con los mismos ojos que a un profesional. Estamos viendo a algunos chicos batirse con los profesionales para poder captar sus posibilidades. Ahí es donde tienen que demostrar sus cualidades, batiéndose contra los jugadores del primer equipo; ese es el mejor banco de pruebas. Y si son exitosos en sus acciones y en sus esfuerzos, no pasarán desapercibidos. Un entrenador trata de abrirle la puerta a quien entiende que vale para lo que el equipo quiere.

Por la trascendencia de este partido, ¿es más partidario de alinear a jugadores del primer equipo?

Tengo en mente la alineación que voy a poner. Después tendré que llevar al banquillo a jugadores para todas las posiciones y todas las situaciones que se puedan dar durante el partido. A partir de ahí, veremos si entran Javi (Alonso) y Josué en la lista.

Para sustituir a Jorge ha ensayado con Alberto, que fue mediocentro ante el Oviedo, y Mauro, que no entró en las últimas convocatorias. ¿Mauro llega en igualdad de condiciones que Alberto?

Cuando hago una convocatoria, los que tienen más papeletas de no ir convocados son los defensas. Prefiero tener a un delantero de más que no a un defensa de más. Mauro no ha entrado porque ya tenía defensas en el banquillo y Alberto podía pasar del centro del campo al puesto de central. Ahora tendré que decidir entre Mauro y Alberto (para sustituir a Jorge). Mauro irá convocado. También está el ejemplo de Camille, que pasó del once a la grada, pero no fue por un castigo ni por nada parecido, sino porque creí que tenía que jugar Héctor (ante el Oviedo). Camille es un especialista puro; no es polivalente ni puede jugar de extremo. Los jugadores que son específicos lo tienen más complicado a la hora de entrar en una convocatoria.

¿Cómo está Racic después de la infección de garganta que tuvo?

La semana pasada sufrió un proceso vírico y ahora veremos las posibilidades que tiene. Debo analizar minuciosamente a los jugadores de los que dispongo para un once titular y para el banquillo.

Parece que va encontrando la versión deseada de Naranjo.

No sé si la he encontrado o no. Veo al jugador, sé como es, capto cosas, intuyo y hago alineaciones y corrijo lo que entiendo que puede hacer mejor. Naranjo hizo un buen partido ante el Oviedo, va a jugar en Lugo y espero que lo haga como el pasado domingo o mejor. Eso es lo que quiero y deseo.

A su llegada dijo que todos los jugadores partían de cero. ¿Su once tipo ya va cogiendo forma?

Cada partido tiene su momento de análisis y de observación. En el partido con el Oviedo encontré más cosas positivas que negativas, a través del rendimiento colectivo y a través del rendimiento individual. Quiero que mi equipo sea un poco mejor que ante el Oviedo. En eso estamos, teniendo en cuenta las bajas, porque no estarán ni Suso ni Jorge y la posibilidad de Borja Lasso desaparece. A partir de ahí, tengo que hacer una alineación solvente para empezar el partido y después decidir los cambios. Unos te ponen por delante y otros te ayudan a ganar, porque dotan al equipo de lo que va perdiendo con el transcurso del juego. Todos son importantes.

¿Se pareció el Tenerife el domingo al equipo que le gusta?

Lo que queremos es ser un equipo solvente, homogéneo, compacto, difícil de batir, que trate bien el balón y que sea un excelente contragolpeador. Es lo que queremos. Y el pasado domingo hubo más visos de eso que en Elche.

¿Un Tenerife vertical?

Me gusta jugar, pero me gusta contragolpear. Me encantan esas armas y que el equipo esté dotado de ellas. Primero, contragolpear; y después, atacar. Por ese orden, como en baloncesto, balonmano... En baloncesto, después del rebote viene el contragolpe; y si no, el ataque posicional. Son deportes de equipo, de cancha, y el fútbol es de campo abierto, pero al final siempre hablamos de los mismos procesos, de contragolpear y, después, de atacar. En eso estamos.

Había marcado en rojo el partido con el Real Oviedo. ¿De qué color será este en el Anxo Carro?

Cuando llegué, marqué de rojo los cuatro partidos. El ámbar no existía. Hubo rojo en Elche, ante el Oviedo y también en Lugo.

¿Querrá saber lo que va pasando en el Oviedo-Rayo Majadahonda?

Prefiero no hacerlo. No debemos pensar en Oviedo, ni los jugadores ni yo. Tenemos que pensar en nosotros y centrarnos en ganar el partido. Hay que afrontar la competición así. Los problemas nuestros los tenemos que resolver nosotros. ¿Que puede suceder que algo nos favorezca por allá? Puede ser. ¿Tenemos la certeza absoluta? No. Entonces, centrémonos en hacer un trabajo bien hecho y en dar un buen rendimiento. Y los demás, que hagan lo que sepan o lo que puedan; y nosotros, a lo nuestro. Tenemos que poner el foco siempre en lo que está en nuestra mano. No nos vamos a distraer por lo que hagan o dejen de hacer los demás. La única certeza que tenemos es la de trabajar, hacer las cosas bien, sufrir por nuestro equipo, darlo todo en el campo y ser un equipo decidido y con mentalidad competitiva y ganadora.

¿Será un partido muy cerrado?

No sé por qué derroteros irá. El Lugo querrá marcar un gol más que el contrario para vencer, igual que nosotros. Hasta que no ruede el balón, no veremos la espiral en la que entra el partido. Supongo que habrá alternativas, unos momentos en los que sufriremos y otros en los que estaremos mejor.

¿Cómo valora la presencia de aficionados del Tenerife en Lugo?

La afición es un motor importante en este club. Cuando está detrás, el caballo cabalga solo; no tienes ni que azotarlo. En Lugo esperamos traer un resultado positivo, el mejor posible, y darle una alegría tremenda a los que se desplacen y a los que se queden. Una cosa lleva a la otra: primero nuestro rendimiento y nuestro esfuerzo, y después el resultado y la alegría compartida de todos.

El suyo fue el mejor Lugo

El CD Lugo tocó su techo clasificatorio en la temporada 2016/17 teniendo a Luis César Sampedro como entrenador. En sus nueve campañas en Segunda División -la categoría más alta en la que ha competido? nunca superó la novena plaza que alcanzó en 2017. "Estuve un año allí y vivimos una temporada muy buena, pero el destino me ha traído ahora a la Isla y estoy peleando por mi equipo; así es la competición", manifestó ayer el técnico de Vilagarcía de Arousa. "Vine al Tenerife sabiendo que nos quedaban cuatro partidos de Liga y que uno iba a ser en el Anxo Carro, y en ese momento ya pude imaginar que lo que nos íbamos a encontrar: al Lugo peleando para sumar los puntos de la permanencia y a nosotros luchando por quedar lo más arriba posible y asegurar la salvación", añadió Luis César sobre una situación "que se podía dar" y que "no es ninguna novedad" para él. Sampedro tenía claro que su regreso al Anxo Carro no iba a ser intrascendente. "Somos profesionales, el destino es caprichoso, ha tocado el calendario de esta manera y nada más", agregó el entrenador.