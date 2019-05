Récord isleño desde Florida

Un vuelo desde territorios yanquis que arriba por la puerta grande a Canarias. El pasado 24 de mayo, Julián Sánchez-Pinto Barrera, atleta nacido en San Sebastián de La Gomera hace 22 años, logró desbloquear un hito con casi 27 años de existencia. El deportista perteneciente al Tenerife CajaCanarias logró batir el récord canario de los 3.000 metros obstáculos, en poder de Miguel Ángel Montes desde el 13 de junio de 1992.

En el Campeonato Regional Universitario de la costa este de Estados Unidos, disputado en Jacksonville -Florida-, Sánchez-Pinto paró el cronómetro en 8:46.49 minutos, batiendo en algo más de cinco segundos el tiempo de Montes en su día -8:51.65, en Málaga- y clasificándose para el Estatal de la máxima división a celebrar en Austin -Texas-, donde competirá el próximo miércoles.

"Para mí es un honor ver mi nombre en la lista de récords de Canarias, al lado del de grandes iconos del atletismo", manifestó a El Día el protagonista desde Memphis -Tennessee-, donde radica la Universidad en la que acaba de terminar sus estudios -Ingeniería Civil, con una orientación en Matemáticas-, en la que compite con los el equipo de los Memphis Tigers.

El deportista colombino redujo su mejor marca de siempre en... ¡10 segundos! "Tenía 8:56, pero sabía que podía correr en esos tiempos porque me sentía bastante fuerte cuando hice 8:57 al principio de la temporada. De hecho, creo que todavía puedo correr un poco más rápido. No me aventuro a decir hasta dónde puedo llegar porque no quiero limitarme", argumenta.

"El problema que tengo es que por esta zona -sureste de Estados Unidos- es que no hay muy buenos corredores de obstáculos. Pocas veces he tenido la oportunidad de correr con gente competitiva", apunta.

Empero, los regionales le dan esa oportunidad. "Hay un nivel intermedio alto. Cada cita es como un minimundial porque hay keniatas, etíopes, canadienses... Algunos de los atletas con los que corro acuden a los Trials. Los profesionales compiten en campeonatos universitarios", dado que "el atletismo por clubes aquí no tiene fuerza, o no la que posee en España".

El deportista gomero no es profesional porque "va contra las normas de la National Collegiate Athletic Association (NCAA). No puedo percibir dinero por hacer atletismo, ya que recibo una beca".

Su situación cambiará el próximo 10 de junio, fecha en la que tiene previsto comenzar a trabajar. La circunstancia laboral podría ser el principio del fin de su carrera atlética. "Estoy un poco preocupado. Me gustaría seguir corriendo por lo menos esta temporada. No quiero parar ahora que estoy en un bien momento de forma. Puede que tenga que dejar el atletismo, aunque voy a intentar compaginarlo".

Y es que, a corto y medio plazo, su futuro está en Norteamérica. Eso sí, le "encantaría volver a Canarias en algún momento" y "hacer" su "vida" aquí. "Me atraen las Islas y si no pudiera regresar a Canarias, por lo menos a otra parte de España", completa.

¿Inminente ayuda para el Tenerife CajaCanarias?

Julián Sánchez-Pinto Barrera pretende estar en la última y definitiva jornada de la Liga de División de Honor masculina, donde el Tenerife CajaCanarias debería estar compitiendo en el grupo de las escuadras que luchan por el título. "Poder ayudar al equipo es un orgullo y una experiencia increíble. Somos una familia. Nos apoyamos los unos a los otros, como nadie lo hace en División de Honor. Una de las razones por las que realmente quiero ir a España es por ellos, por tener el privilegio de competir a su lado", destaca.