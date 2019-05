Nano: "Ya le hice llegar al club que quiero seguir"

Nano Mesa, protagonista ayer en la sala de prensa del Heliodoro al recibir el premio Jugador Cinco Estrellas de abril, reconoció que le gustaría seguir en el Tenerife, aunque también

recordó que debe regresar al Éibar, club del que salió a préstamo el pasado verano.

"Ya he declarado y demostrado que quiero estar aquí y se lo he hecho llegar al club", afirmó el delantero, que tiene una campaña más de contrato y otra opcional con el Éibar. "Lo que pase entre los clubes ya no depende de mí", apuntó Nano, dispuesto a "disfrutar del ambiente y de la afición" en los partidos que quedan. "Pero no sé qué pasará el próximo año".