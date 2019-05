Cruce de caminos en la cumbre regional

Dani Hernández, Rayco González, Patricio de Ara, Iray Barreto y Jorge Pérez se miden a su exequipo

Duelo de titanes y de excompañeros. Club Deportivo Mensajero y Atlético Victoria se reencuentran 1.586 días después en la LXIX final de la Copa Heliodoro Rodríguez López. Desde las 12:30 echará a rodar el balón en el recinto de la San Sebastián, en una contienda en la que los dos implicados tendrán la atención dividida, ya que ambos están inmersos en el objetivo de ascender de categoría. Cinco exmensajeristas intentarán destronar al equipo más laureado en el Trofeo de la última década, el Mensajero.

Tras el 25 de enero de 2015, día en el que el Silvestre Carrillo acogió el duelo entre rojinegros y verdiblancos, que acabó en triunfo local (2-0 con goles de Dani López e Iray Barreto -hoy jugará en el bando victoriero-), ambos no habían coincidido. Mientras, en el choque de la primera vuelta de la 2014/15, ambos igualaron a un gol en un choque que dirigió el colegiado designado para la final de hoy, Jhovany Andrés Ossa Hernández (Sur). Al final de aquel curso, los tinerfeños descendieron a Categoría Preferente y los palmeros dieron el santo a Segunda División B.

En la trastienda del partido, varios aspectos a tener en cuenta en el apartado emocional. Hasta cuatro integrantes de la plantilla del Atlético Victoria pasaron por el Barranco de Los Dolores: Dani Hernández, Rayco González, Iray Barreto y Jorge Pérez. El central perdomero permaneció en el cuadro rojinegro hasta la campaña 2016/17 y formó parte de la defensa menos batida del inicio de la 2013/14. El mediocentro portuense fue de la partida durante nueve proyectos mensajeristas y en el pasado periodo estival abandonó, entre lágrimas, la entidad santacrucera. Por su parte, el argualero Iray Barreto se reencontrará con sus excompañeros ahora con la elástica norteña, después de hacerlo con la del Ibarra. No menos especial será el duelo para Jorge Pérez, canterano de la entidad de La Barraca.

En una tesitura similar estará el preparador victoriero. Patricio de Ara volverá a confrontar intereses con el club que le dio la oportunidad de dirigir en Tercera División, el Mensajero. Su paso por la Isla Bonita tuvo lugar en la campaña 2010/11 y logró el complicado objetivo de la permanencia. En aquella etapa, el actual entrenador mensajerista y entonces jugador, José Antonio Robaina, era un fijo en los esquemas de Patricio.

También será una final con el atenuante de que ambos mirarán de reojo a las 12:00 de este domingo, ya que se juegan sus opciones de mantener viva la esperanza de ascender de categoría. El Mensa dosificará a sus jugadores pensando en el encuentro de vuelta en el que tendrá que remontar un 1-0 ante el Alondras si quiere seguir adelante en su propósito de retornar a Segunda B. Mientras, el Atlético Victoria, diseñado para regresar a Tercera, tendrá que superar el escollo en el municipio de Los Almendros ante el Atlético Paso.

En el verde se confrontarán dos estilos diferentes y que, tras la llegada de los nuevos técnicos, han dejado atrás dos estilos que marcaron su era pasada. El Mensajero, desde el descenso a Tercera División (2016/17), ha perdido su vocación por aquel juego vistoso que instauró en el Carrillo Fabián Rivero -ayudante de José Luis Martí en el Deportivo-. Por su parte, Robaina apuesta porque el suyo sea un equipo que controle el medio campo y que, en pocos toques, prolongue a su punta Víctor Rodríguez -pichichi del grupo canario de la Tercera-. No obstante, el nueve, como otros tantos habituales, tendrá hoy descanso. Podrían gozar de minutos Alberto, Orlando y Vallejo, adalides que han sufrido diversas lesiones en las últimas semanas de competición.

En la oposición, un Atlético Victoria intenso, voraz y vertical inducido por el carácter de su técnico Patricio de Ara. El cuadro de Acentejo aboga por crear superioridad por los flancos; y hoy más que nunca sabiendo las limitaciones mensajeristas. En el Atlético Victoria no estarán Pablo, Besay y el goleador Saúl Pérez, que disputó las fases previas con su exequipo, el Añaza.

El de hoy será un cruce de caminos entre dos escuadras con sendos puntos en común, pero con evidente diferencia en la tradición copera; los mensajeristas ya tienen el cetro en su feudo después de ganar cinco títulos, los atléticos disputan su primera final.

"Nos enfrentamos a un equipo de Tercera"

El que fuera pupilo de Patricio ahora es contrincante. José Antonio Robaina tendrá que volver a hacer, por segundo año consecutivo, encaje de bolillos. "Teniendo una plantilla tan corta como la que tenemos esto no es bueno. No obstante afrontaremos esta final con las máximas garantías para poder sacarla adelante y ya luego pensaremos ene l domingo. Queremos que la gente vea un bonito espectáculo", comenta a El Día. Fiel a su personalidad, el grancanario asume que reservará jugadores ante un "equipo de Tercera División" (por el Atlético Victoria), aunque los que salgan "serán igual de competitivos". Robaina rememora que fue jugador de Patricio de Ara: "Tuve la suerte de estar con él, es un gran entrenador y que tiene mucha experiencia".

"No nos vale con haber llegado hasta aquí"

Aún con la espina clavada de la final que se le escapó dirigiendo al Ibarra, Patricio de Ara no renunciará a nada. "La motivación es mayor porque nos enfrentamos a un grandísimo equipo", asevera el técnico victoriero a El Día. Sin embargo, pese a la dificultad, el preparador norteño sostiene que su conjunto tendrá "opciones de ganar la Copa. Es uno de los partidos más bonitos que puede jugar o dirigir un integrante del fútbol regional. No podemos conformarnos con haber llegado hasta aquí", relata. Para Patricio no pasa inadvertido el hecho de enfrentarse al que fuera su club en la 2010/11. "Entrenar al Mensajero es una de las cosas más bonitas que me han pasado como entrenador, allí dejé a gente a la que quiero mucho", concluye.

Por diez euros se podrá presenciar la final

Un año más, la Federación Tinerfeña de Fútbol -titular de la Copa Heliodoro- ha puesto a la venta las entradas por un precio único de diez euros para adultos y de tres para infantil. Desde primera hora de la mañana se podrán retirar en las taquillas del Estadio y todas ellas darán acceso a la grada baja de Tribuna, zona habilitada para los aficionados de ambos conjuntos. Si la afición de Acentejo llenará cuatro guaguas, los mensajeristas no serán menos; a los muchos que viven en Tenerife, se les sumarán unos 150 procedentes de La Palma.