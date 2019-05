Tim Abromaitis: "Pensaré todo el verano en el triple que fallé el domingo desde la esquina"

Por segunda vez como aurinegro (la primera fue en el curso 15/16) Abromaitis acabó la fase regular siendo titular en los 34 duelos, condición que se une al 35/36 de la pasada campaña. Un pleno del que solo pueden presumir en esta liga Cook (Estudiantes) y Laprovittola (Joventut). "La verdad que no pienso mucho en si voy a ser titular o no, pero es verdad que jugando desde el inicio me siento cómodo y noto que Txus confía en mí", admite el norteamericano sobre una situación diametralmente opuesta a la que vivió hace dos años, cuando solo estuvo en el cinco inicial ocho veces. "He aprendido a no poner las manos en ciertas situaciones y no hacer faltas estúpidas", admite el de Connecticut, que también advierte que "los árbitros" le "tienen algo más de respeto" y le "dejan jugar un poco más". "Cuando juego sin faltas estoy más cómodo, Txus ya me lo había dicho y por fin lo he aprendido", reitera.

Fijo de inicio sin excepción

Como ya es costumbre en estas últimas temporadas, Tim Abromaitis ha acabado el año siendo una de las piezas más determinantes del Iberostar. Sin ser el más rutilante de la plantilla, el norteamericano ha vuelto a ser eficaz como ninguno (11,9 puntos, 3,9 rebotes y 12,2 de valoración), condición que le convierte en pieza enormemente apetecible en este mercado estival... pese a tener contrato en el curso 19/20. Pese a que el de Connecticut insiste que ahora su mente solo piensa en aurinegro, a sus agentes no le faltarán propuestas para que cambie de aires. Que la entidad isleña logre una invitación en la Eurocup podría persuadirlo de una posible marcha ante posibles tentaciones.

¿Qué ocurrió el domingo en Fuenlabrada?

Bueno, empezamos bien y teníamos el partido controlado, pero entró Popovic con mucha energía y todo cambió. Luego no hicimos nada bien, en defensa, en rebotes... Al final no metimos los tiros que necesitábamos y el triple de Popovic nos mató.

Pero es que incluso en la prórroga se pusieron cinco arriba...

Sí, la empezamos bien y tenía la confianza de que íbamos a ganar, pero ellos volvieron a meter un par de triples y nosotros no. No supimos responderles.

Tres derrotas claves en el último mes. ¿Llegó el equipo al cien por cien a este final de temporada?

Está claro que no hicimos nuestro mejor baloncesto en las dos últimas jornadas, pero sí es verdad que antes logramos recuperarnos de la racha de siete derrotas. Físicamente llegamos en un buen momento, quizá un poco cansados, pero como todos los equipos, por lo que no podemos decir que eso nos condicionara.

Con perspectiva, ¿que le faltó a este Iberostar Tenerife?

Es complicado de decirlo. Sufrimos un poco en los momentos claves, como en últimos tiros y en situaciones en las que necesitábamos una mejor defensa. Quizá fue algo mental y también un poco de suerte en esos instantes importantes.

¿Alguna derrota que le duela en especial?

Pues varios partidos en los que estuvimos ganando y acabamos perdiendo esa ventaja, como ocurrió en el último. Voy a estar pensando todo el verano en ese triple que fallé desde la esquina para ganar. Y por supuesto duele la final de la Champions, un partido nuestro malísimo.

¿Qué nota le pondría a este año?

Es un poco difícil valorarla en este momento porque todavía pensamos en la derrota de Fuenlabrada. En general creo que lo hicimos bien porque llegamos a semifinales de la Copa, fuimos subcampeones de la Champions cuando el año pasado nos quedamos muy lejos, y estuvimos muy cerca de jugar los playoffs. Pienso que es un buen año con un sabor malo al final.

Es de los jugadores que tiene contrato para el año que viene, pero ¿será complicado retenerlo?

Bueno, por ahora el plan es seguir aquí. Ahora no he hablado con mi agente de nada de eso. Si algo llega, lo miraré, pero el plan es continuar; es difícil decir algo ahora mismo.

¿Es más caro Tim Abromaitis ahora que hace un año?

Algunas veces he pensado si he tenido una temporada mejor o no que la anterior; pero por mi contrato soy igual de caro.

¿En qué medida condicionaría su estancia en la Isla el jugar con el Canarias Champions o Eurocup?

Si es posible preferiría jugar Eurocup; personalmente creo que sería un poco mejor para mí. Pero ya es importante jugar alguna competición europea, por lo que si me quedo aquí jugando la Champions también estaría contento.

¿Se ve jugando nuevamente en la Euroliga?

Desde que la jugué con el Villeurbanne, que solo fueron 10 partidos en los que no competimos a un alto nivel, siempre fue un objetivo personal. Creo que puedo rendir a ese nivel y lo seguiré intentando.

¿Se ha puesto algún plazo para decidir su futuro?

Aún tengo varias semanas para decidirlo, pero repito, no he pensado en eso porque me he encontrado ante esa necesidad. Por ahora el plan es seguir aquí y si finalmente es así estaré contento porque es un buen sitio para jugar y para vivir.

Precisamente, ¿cuánto puede pesar en su decisión el entorno?

Esto para mí ya es como mi casa, y si un día me tuviera que ir sería complicado para mí. No quiero despedirme de esta vida, de los compañeros, los técnicos, una afición que ha sido increíble conmigo...

Y le toque a usted o no, ¿tiene la sensación de que este año la revolución en la plantilla será mayor de lo normal?

No sé lo que pasará. Puede que haya muchos cambios pese a que varios tengamos contrato. Tendrán que cambiar algunas cosas para tratar de mejorar, y aunque ahora mucha gente piense, por el final de la temporada, que es obligado variarlo todo, creo que solo necesitamos un par de cambios para subir ese poquito de nivel que nos faltó este año. Sería genial que todos sigamos porque esta ha sido un plantilla genial y de buena gente.