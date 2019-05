Hernández: "Es el segundo mejor año en la historia del Canarias"

Que un borrón no ensucie toda la temporada. Apenas dos días después de que el Iberosatar Tenerife concluyera, prematuramente, su curso 18/19, el presidente de la entidad canarista, Félix Hernández, considera que el balance global "es muy brillante". "Para algunos parece que es el desastre nacional, pero es totalmente injusto que se valore todo en base solo a un último partido. Nos debemos quedar con el balance general, con 33 victorias en 56 partidos, y ahí estoy convencido de que ha sido la segunda mejor temporada del club en toda su historia", insistió el dirigente canarista. "Ha sido un temporada muy brillante, el balance es muy bueno... No podemos olvidarnos de quiénes somos y de lo que disponemos", insistió el dirigente aurinegro en sus intervenciones en Radio Nacional y Radio Marca.

En clave de futuro, Hernández, vaticina "un verano complicado como todos" en materia de renovaciones. "Aquí lo que prevalece es el club y el proyecto, no los jugadores ni los técnicos", explicó antes de dejar claro su deseo de que "Aniano Cabrera acierte de nuevo en configurar una plantilla ilusionante para competir". Un roster donde podría no estar Rodrigo San Miguel, tentado por el Zaragoza. "Ha sido un referente en el último crecimiento del club, no solo a nivel de jugadores, sino también en otras cosas que aportaba fuera de la cancha; ha estado implicado con nuestro proyecto", comentó sobre el base. "En el fondo es algo positivo que nuestros jugadores sean apetecibles para el resto", apostilló sobre este asunto.

También se mostró el presidente algo molesto por los arbitrajes sufridos. "Esa parcela no está mejorando como lo estamos haciendo los equipos", recalcó, antes de dejar en el aire "el acuerdo con el Clarinos" -especialmente el "tipo de vinculación"-, y admitir que "lograr una invitación para la Eurocup resultará complicado". Se cuele o no en ella, la idea para el curso 19/20 es contar con "un presupuesto entre los 5,8 y los seis millones de euros", cuando el de este ejercicio superó por muy poco los 5,5.