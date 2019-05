Flavia Dias asume el mando del Haris

Abandona la cancha para centrarse en el banquillo

D. H. (@DaniHdez93) | S/ C de Tenerife



El corazón del Haris seguirá bombeando desde la zona técnica. Flavia Dias (Brasil, 25/07/1982) es la elegida para ocupar el banquillo que dejó el presidente David Martín. La brasileña se retira como jugadora para centrarse en el desempeño como entrenadora del Dimurol Libby's La Laguna 2019/20.

Era un puesto con un inquilino definido, una persona que sintiera arraigo y conociera la idiosincrasia del Haris o, como indicó David Martín, actual presidente y exentrenador blanquiazul, en la rueda de prensa de su adiós "alguien que comparta la misma filosofía de voleibol".

Desde hace varias semanas, y desde que Martín, aún con la competición en curso, terminó de decidirse por dejar de compaginar su función de presidente con la de entrenador, la nueva apuesta técnica estaba clara: Flavia Dias. No costó demasiado convencer a la americana, ya que a su amor por el conjunto lagunero, se le unía la intención de abandonar la práctica activa de voleibol.

La lesión grave de rodilla que sufrió la central brasileña, unido a la temporada de inactividad por la que pasó en la 2017/18, habían fijado en la hoja de ruta de la propia jugadora una pronta retirada que preservase su estado. De este modo, Dias pone punto y final a una carrera deportiva de 25 años -17 como profesional-.

La capacidad de liderazgo la convierte en una garantía de éxito para el plantel de las leonas. Además, Flavia reúne en su currículum varias experiencias en conjuntos de base: en Extremadura -cuando jugaba en el Arroyo-, Las Palmas de Gran Canaria -en su paso por el Olímpico-, Brasil -en su año de inactividad- y en Tenerife -asumiendo las riendas del juvenil del Haris-.

La nueva entrenadora se encuentra en Norteamérica y tiene previsto llegar a la Isla en el mes de agosto para empezar la pretemporada en el representativo tinerfeño del voleibol. No obstante, desde hace algunas semanas realiza gestiones de cara a la construcción de una plantilla que apostará por la canariedad; quizá, la de la 2019/20 sea el roster más local que se recuerda en la corta historia de la entidad lagunera.

En relación al cuerpo técnico del Dimurol Libby's La Laguna, cabe destacar la incorporación al mismo de Israel Martín, director técnico de cantera. Tal y como había dado a conocer este diario el pasado día 23, el staff mantendrá buena parte de sus integrantes, pero incorporaría a un nuevo profesional. Pues bien, ese será el aventajado aprendiz de David Martín. La propia Flavia Dias se ha encargado en las últimas horas de que el director de cantera diera el paso y aceptara el reto de ser el nuevo segundo entrenador del cuarto clasificado de Liga Iberdrola.

"Es un cambio complicado"

Flavia Dias acepta "muy ilusionada este nuevo reto" como máxima dirigente técnica. La brasileña asegura que "es un cambio complicado porque un atleta intenta siempre alargar su vida deportiva lo máximo posible, seguir sintiendo esa emoción y gusanillo de los partidos. Pero la oportunidad de llevar el primer equipo del Haris no llega para todos, y menos para una mujer. No hay muchas en mi posición", aseveró a los medios oficiales del club. "Aún estamos cerrando la plantilla y no hemos hablado de objetivos. Pero ya me conocéis y el Haris es un equipo que temporada tras temporada se ha mantenido arriba y luchando por títulos y ésta no será diferente", concluyó Flavia.