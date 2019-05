San Miguel, el primero en el escaparate

El Iberostar no quiere perder a una pieza clave y le ha puesto una oferta de renovación encima de la mesa

Apenas 24 horas después de acabar, prematuramente, su participación en el ejercicio 18/19, el CB Canarias ve como su plantilla empieza a ser torpedeada. Como en periodos estivales anteriores, el buen rendimiento de varias de sus piezas no ha pasado desapercibido para otros conjuntos de la Liga Endesa, con el añadido de que la clase media de la ACB parece tener más pudientes que en los veranos anteriores. Así, el primer señalado es Rodrigo San Miguel, tentado para regresar a su Zaragoza natal.

Espoleado por el gran año a los mandos de Porfirio Fisac, el Tecnyconta parece convencido a tejer, a corto plazo, un proyecto sólido. Estabilidad que tiene como principal argumento de arranque su participación en competición europea en el curso 19/20. Motivo de seducción al que se ha agarrado la entidad presidida por Reynaldo Benito para tratar de repatriar al que ha sido base canarista las cinco últimas temporadas.

El propio San Miguel ha admitido que sería de su agrado colgar las botas en el equipo de su tierra, con el que solo pudo jugar en la LEB, y hace ya 15 temporadas. Ahora, a sus 34 años y cuando expira su último contrato como aurinegro, parece el momento más propicio, más aún cuando la oferta rojilla es por dos cursos y un tercero opcional, según reveló ayer Aragón TV.

Rodrigo también ha reconocido que dicho ofrecimiento existe, al igual que no ha negado una propuesta aurinegra por retenerlo. Clave en los esquemas defensivos de Txus Vidorreta, San Miguel ha desarrollado en los cursos más recientes no solo una notable capacidad para morder al escolta rival, sino también para aportar en ataque desde el perímetro: promedia 38,08% en triples desde la 16/17. Al buen rendimiento del zaragozano hay que añadirle su condición de cupo, un plus de enorme valor dentro de un mercado de la clase media carente de españoles de garantía.

Sea para continuar como canarista o bien para cambiar de aires, San Miguel desea que la decisión sobre su futuro se resuelva lo más pronto posible. Si el Canarias pretende retenerlo y no ver condicionada, más si cabe, la configuración de su plantilla, deberá echar el resto por él.