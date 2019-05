Guía para una permanencia anticipada

Las cuentas están claras. Por primera vez en lo que va de Liga, el Tenerife puede decir que tiene en su mano la ocasión de sellar su continuidad en la Segunda División en una jornada concreta, la penúltima. Le vale con ganar este domingo en la casa del Lugo, pero también podría alcanzar su objetivo empatando e incluso saliendo derrotado del estadio Anxo Carro.

Aunque el equipo de Luis César Sampedro puede acabar con más puntos que cinco rivales (Zaragoza, Extremadura, Numancia, Lugo y Rayo Majadahonda), sin contar a los ya descendidos, Córdoba, Nástic y Reus, sigue siendo uno de los posibles ocupantes de la única plaza libre que queda de las cuatro que conducen a la Segunda B. Es un puesto que también puede condenar a Numancia, Lugo y Rayo.

Las opciones que tiene el Tenerife para salvarse en la penúltima jornada, y no tener que esperar al encuentro posterior con el Zaragoza en el Heliodoro, pasan por dos estadios: el Anxo Carro y el Carlos Tartiere, donde el Oviedo, aún con la promoción de ascenso como meta, recibirá al décimo noveno, un Rayo que tiene cuatro puntos menos que el Tenerife. De las nueve combinaciones de resultados posibles en estos dos enfrentamientos, solo dos obligarían a los blanquiazules a ganarse la salvación en la fecha definitiva (tendría que ganar o empatar, según el caso). El duelo con el Zaragoza solo tendrá trascendencia si un triunfo del Rayo coincide con la derrota o el empate del Tenerife en Lugo. En el primer supuesto, el representativo necesitaría vencer al Zaragoza, ya que el Rayo tiene asegurados tres puntos en esa jornada por cuadrar ese momento del calendario con el partido suspendido con el Reus, así que cerraría el curso con 48. Y si el Oviedo pierde y Lugo y Tenerife igualan, los insulares podrán conformarse con otra 'X' en la última jornada de Liga.

Y es que, además de contar con una ventaja de cuatro puntos en la clasificación con el Rayo, el equipo tinerfeño añade la de tener ganado el golaverage particular, pues derrotó al Majadahonda en el Rodríguez López (2-1) y también en el Cerro del Espino -su única victoria fuera-.

En el sprint por la permanencia podrían producirse empates a puntos entre tres equipos, incluyendo al Numancia ?no se daría entre cuatro clubes, ya que Lugo o Tenerife no entrarían en esa ecuación a 48 puntos con Numancia y Rayo?, pero el equipo insular no sería el peor clasificado en ninguna de esas variantes siempre que entre el Rayo en la combinación. No obstante, todo podría resolverse con una triple igualada a 47 puntos entre Numancia, Tenerife y Lugo (para ello, tendría que haber un empate en el Anxo Carro), siempre que el Rayo llegue a 48 (le vale con ganar en Oviedo). Esa carambola llevaría a Segunda B al club tinerfeño, que tiene perdido el golaverage con el Numancia. En un teórico mano a mano clasificatorio entre Lugo y Tenerife (a 47) por evitar el descenso, habría que acudir al coeficiente general de goles a favor y en contra (tendría que darse un empate en el Anxo Carro, la derrota del Tenerife con el Zaragoza y un empate del Lugo con el Nástic). Los gallegos tienen un saldo negativo de ocho tantos y los tinerfeños, de once.