Flavia Dias deja la cancha y será la entrenadora del Dimurol Libby's

La central brasileña Flavia Dias ha anunciado este martes que deja las canchas para ser la entrenadora del Dimurol Libby's en sustitución de David Martín, quien ha dejado el banquillo para centrarse en la presidencia del club.

En un comunicado Flavia Dias, que se unió el equipo en la temporada 2015-2016, indica que acepta el reto del banquillo del Club Voleibol Haris con "ilusión" .

Flavia Dias levantó con el equipo la Copa de La Reina, la Supercopa y dos subcampeonatos de la Liga Iberdrola antes de regresar a su país, y volvió para ahora aceptar "muy ilusionada este nuevo reto" como máxima dirigente en el banquillo.

Tras 25 años dedicándose al voleibol, y 17 de ellos de manera profesional, asegura que "es un cambio complicado porque un atleta intenta siempre alargar su vida deportiva lo máximo posible, seguir sintiendo esa emoción y gusanillo de los partidos".

Pero, añade, la oportunidad de llevar el primer equipo del Haris "no llega para todos, y menos para una mujer. No hay muchas en mi posición".

Flavia Dias comenta que en la temporada anterior, en Brasil, sólo se dedicaba a entrenar y ha vivido el voleibol "de otra manera", y para la próxima temporada señala que la plantilla no está cerrada y ahora se hablará de objetivos.