Txus Vidorreta: "No hemos sido capaces de cerrar el partido"

Se rompe la racha

No meterse en playoff ha hecho que el Canarias rompa una racha que le había mantenido entre la élite de la ACB desde el ejercicio 2016/17. Ese año y el siguiente logró clasificarse para la Copa y para las eliminatorias por el título, mientras que en el presente ejercicio hizo lo mismo para el torneo del KO. Solo Real Madrid, Barça, Baskonia, Valencia y Unicaja han logrado el pleno en este periodo.

Toca repetir en Champions

El noveno puesto final da a los aurinegros la posibilidad de volver a jugar competición europea por cuarto año seguido. Dicho torneo será, salvo renuncia a la Eurocup de otros (como el Zaragoza, el Joventut o el Manresa), la Basketball Champions League. Incluso, salvo que el organismo dependiente de la FIBA valore la trayectoria canarista, no es descartable que los aurinegros tengan que hacer frente a una ronda previa -lo que obligaría a iniciar antes la pretemporada- para poder clasificarse a la fase de grupos.

No escondió Vidorreta tras el encuentro que buena parte de la derrota de su equipo se debió a no dar continuidad a su notable arranque. "Fue un partido muy intenso e igualado, y que al final se ha decidido por pequeños matices y el gran acierto que han tenido en la prórroga tanto Cruz como Popovic, que tienen un gran talento individual, anotando canastas de enorme mérito, terminando por el triple de Popovic desde su casa. Hemos tenido ciertos problemas, tras las primeras ventajas, tanto en el rebote como en el tiro de tres, y finalmente no hemos sido capaces de cerrar el partido cuando en la prórroga habíamos conseguido alguna ventaja que podía haber sido decisiva", dijo de entrada el bilbaíno, que incidió en las deficiencias defensivas de los suyos. "Sacamos una ventaja inicial, pero luego estuvimos blandos en el uno contra uno, y ellos han anotado canastas cuando todavía no estábamos en el bonus y podíamos haber sido mejores en esa defensa", argumentó.

También se quejó el técnico canarista del desequilibrio que hubo en tiros libres. "El rival ha lanzado 24 tiros libres y nosotros cuatro, porque los dos finales son de la antideportiva. En un partido tan importante eso marca la diferencia, no es algo muy normal. Cuatro tiros en 45 minutos", expuso en forma de lamento.