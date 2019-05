Planchazo, que no fracaso

ZonaPress

Cuando escribo estas líneas han pasado ya varias horas de la derrota del Iberostar Tenerife, y todavía me llevan los demonios por lo que el tropiezo en sí significa... pero sobre todo por la manera en la que se produjo. Porque contra un rival que no se jugaba absolutamente nada y pese a un sonoro cachetón de entrada (10-22), el conjunto de Vidorreta fue una caricatura de sí mismo. Un conjunto romo y sin alma; sin espíritu ni chispa que se dejó rebañar un rebote tras otro, sin las piernas para ser al menos competitivo en el uno contra uno (no me vale la diferencia de tiros libres, porque muchas faltas llegaron por deficiencia propia), y sin la velocidad suficiente para evitar que le sacaran los colores en varias transiciones defensivas. Todo lo contrario de un conjunto que tenía en la mano algo a priori sencillo: imponer su deseo y necesidad para acabar la liga entre los ocho primeros. Pero no. Ayer, en el peor día posible, el Canarias se empeñó en mostrar su peor versión y alegrarle la vida a un Fuenla que se envalentonó poco a poco. Para cuando quiso reaccionar, y pese a forzar la prórroga, los de Vidorreta fueron incapaces de salir de su propia maraña de errores. Un planchazo en toda regla. E incluso un ridículo a tenor de las formas y por la situación que rodeaban a los dos conjuntos. Un descabalgamiento de la zona noble que deja al club y a su entorno con muy mal sabor de boca. Un noveno puesto con consecuencias directas (no poder jugar, salvo sorpresa, la Eurocup) y también indirectas (dificultad para retener a ciertos jugadores que forman la columna vertebral). Pero de ahí a tildar la temporada como fracaso va un largo camino. Nos hemos acostumbrado tanto al caviar que ahora despreciamos la comida para llevar, aquella que tan gustosamente nos llevábamos a la boca hasta hace un par de años tras un largo tiempo de migajas y miserias. Esta vez el take away llegó frío y en mal estado. Y es normal que nos quejemos de ello. Con perspectiva seguro que no seríamos (ni seremos) tan exigentes.

@CarlosGarciaTFE