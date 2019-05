El Tenerife B quiere dar el primer paso en busca de un ascenso largo

El Tenerife B recibe hoy en la Ciudad Deportiva Javier Pérez al Linares Deportivo, en la ida de la primera eliminatoria por el ascenso a la Segunda División B. El encuentro comenzará a las 12:00 horas y será dirigido por el colegiado Luis Enrique Morona Campo, del Comité Madrileño.

El filial blanquiazul realizó ayer su última sesión de entrenamiento en el campo número 1 de la instalación de Los Baldíos-Geneto. Entrenó por espacio de una hora a las órdenes de Leandro Cabrera, que insistió mucho en las jugadas de estrategia. Estuvo toda la plantilla, incluido Borja Llarena, que se pierde el choque por acumulación de amarillas, ya que vio la quinta ante el Tamaraceite la pasada semana.

El técnico norteño convocó a todos los futbolistas de su plantilla para hoy a las diez de la mañana. Se espera que no haya muchos cambios en el once tipo que ha estado jugando en Liga. La ausencia de Borja Llarena es importante, aunque Mazinho tiene alternativas para el delantero goleador. Arriba cuenta con Elliott, Josué y Adrián. De ahí saldrán los dos delanteros que jugarán ante el Linares. Leandro Cabrera comentó sobre el partido de hoy que será "complicado por la categoría del rival", pero que su equipo "viene de menos a más" y está "en el mejor momento de la temporada". Además, restó importancia a la baja de Borja: "A nosotros nos ha llevado hasta aquí la plantilla y no un futbolista solo. En el equipo hay jugadores que lo pueden suplir bien". Sobre un resultado posible para ir con garantías a la vuelta, dijo que "nunca se sabe cuál es el mejor resultado", aunque destacó que "lo importante es no encajar y llegar vivos al choque de Linarejos".

El rival entrenó ayer por la tarde en la Ciudad Deportiva. El técnico Juan Arsenal viajó a Tenerife con toda su plantilla y no cuenta con bajas. Al equipo le acompaña un grupo de unos 50 aficionados que estarán hoy con su equipo.

El Tamaraceite recibe al campeón balear Peña Deportiva y el Unión Viera al Caudal Deportivo de Mieres

Los dos restantes equipos del Grupo Canario de Tercera División que se clasificaron para ascenso a Segunda B también juegan hoy. En la eliminatoria de campeones, el Tamaraceite recibe en la ida en el Juan Guedes al Peña Deportiva de Santa Eulalia. El partido comienza a las 11:30 horas, con el arbitraje, de Álvaro Cánovas García Villarrubia del Comité Valenciano. Los de Chus Trujillo buscan un buen resultado para la vuelta. Por su parte, el Unión Viera recibe en el Alfonso Silva a las 12:00 horas al Caudal Deportivo de Mieres, con el arbitraje de Joan Masip Vidal del Comité Catalán. Los de Jero Santana, esperan que su aficionados lleven su equipo en volandas.