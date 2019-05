Ambos quieren salir vivos en el duelo de La Matanza

El cambio en el pavimento del Municipal de La Victoria ha desplazado al conjunto de Patricio de Ara a La Matanza, también enmarcado en la comarca de Acentejo. Atlético Victoria y Atlético Paso se citan hoy (12:00 horas) con el objetivo de dar el primer paso hacia la eliminatoria final de ascenso a Tercera División.

Más allá de toda consideración, tanto verdiblancos como verdinegros, a priori, eran claros favoritos en sus respectivos grupos de Categoría Preferente; los tinerfeños habían armado un equipo para, incluso, ascender directamente -meta que alcanzó el TNK Vera-, mientras, los palmeros habían firmado a jugadores con experiencia en Segunda B. Ahora, dos rivales que no querían verse ni en pintura están frente a frente y solo puede quedar uno.

Más allá de los duelos por puestos que protagonizarán Rayco González vs. Leví, Dani Hernández vs. Adonay, Salva vs. Chema y Saúl vs. Dani López, se verá un envite en el que Patricio de Ara y León Gómez jugarán sus cartas de la mejor manera posible.

Los victorieros intentarán imponer su raza, la combativa y aquella que no concede a los adversarios. No obstante, el plantel que visita hoy La Matanza basa su juego en la agresividad defensiva y en la velocidad en las transiciones en ataque. Será importante aquel que domine el centro del campo, pero sobre todo aquel que sepa cerrar los flancos; fuerte de los dos Atléticos, que quieren salir vivos.