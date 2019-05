Como no podía ser de otra manera, la derrota del Barcelona a manos del Valencia en la final de la Copa del Rey no ha pasado de largo en las redes sociales. Los de Marcelino se impusieron a los azulgranas con un gol de Kevin Gameiro y otro de Rodrigo Moreno, tocando de nuevo la gloria al lograr un título once años después.



Los 'tuiteros' han sacado sus armas a relucir y, echando mano de mucho ingenio, han puesto el toque de humor a una noche dorada para los valencianistas y negra para los seguidores del club catalán.



Estos han sido los mejores memes de la final de la Copa del Rey.





No me siento muy bien Señor Bartomeu... pic.twitter.com/ITL1hi5K8Q — Jose Morales (@geekdegafas) 25 de mayo de 2019

Ya hay un ganador de copa pase lo que pase #fijarzebien pic.twitter.com/adjjm0IXHb — Mrlopera (@mrlopera) 25 de mayo de 2019

El resumen de la temporada de Barcelona.

Un equipo que tenía todo para la triple Corona, se queda sólo con la liga.

Una liga donde el Real Madrid y Atletico Madrid no estuvieron a la altura.

Conclusión: Ernesto Valverde no va más. pic.twitter.com/8Iq06MTrR6 — Cristian Gigli (@CristianGigli11) 25 de mayo de 2019

Jugadores del Barcelona corriendo para conseguir el triplete: pic.twitter.com/KYyGuuFQpg — Don Tinerfeñismo. (@grande_tete) 25 de mayo de 2019

@InformasanTw Memes Valencia detrona al Barça en la Copa Del Rey pic.twitter.com/BwUDGSaFOX — ali mahmoud (@alimahm30753381) 25 de mayo de 2019