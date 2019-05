Sampedro : "Si tuviésemos cinco puntos más, la gente no estaría tan preocupada"

Sin justificar el atrevimiento de los miembros de Frente Blanquiazul de interrumpir el entrenamiento del pasado miércoles para hablar con los capitanes y los técnicos, Luis César Sampedro opinó ayer que "la culpa" debe recaer en el equipo por la delicada situación clasificatoria en la que se encuentra. En cualquier caso, se mostró "convencido" de que el Tenerife se impondrá mañana al Oviedo.

¿Era necesario un entrenamiento distendido después de la tensión vivida esta semana?

La semana de trabajo ha sido larga. Y hay que estar bien de ánimos. Este es un deporte en el que todo se contagia y hay que estar bien de energía. Tocaba eso (ayer), rebajar para recuperar los esfuerzos, llegar bien al entrenamiento previo al partido y estar en las mejores condiciones posibles.

¿Qué conclusiones saca del incidente provocado por los aficionados que interrumpieron el entrenamiento del miércoles?

Son cosas del fútbol. No son muy usuales. Fue algo inesperado y creo que lo resolvimos de la mejor manera que supimos. Si tuviésemos cinco, seis u ocho puntos más, nuestros aficionados no estarían tan preocupados y no sucederían estas cosas. Tenemos que poner el foco en el equipo, en ganar el partido y en nada más. Tampoco vamos a darle más importancia de la que tiene. Nuestros aficionados están preocupados y pueden pasar cosas como las del otro día.

¿Lo condena, al igual que hizo el club con un comunicado?

No es habitual que los aficionados entren a un entrenamiento, pero ya está. Sucedió así y, como profesional, tengo que poner el foco en las cosas que nos lleven a ganar el domingo. Pasó eso y la culpa es nuestra, porque si tuviésemos cinco, seis, ocho o diez puntos más, no hubiese sucedido eso. A lo mejor, ese es el origen de todo, aunque no lo justifica. Ha pasado así y ya está; hay que seguir adelante.

¿De qué charlaron?

Nos mostraron su desacuerdo por cómo va el equipo, nos dijeron que jugaremos una final este domingo... Cosas normales. Sabemos que van a estar con nosotros. Entraron y mostraron su desacuerdo. Les escuchamos y les dijimos que vamos a poner todo nuestro empeño para que la gente salga feliz. Hay una realidad clara: esto no empezó el domingo pasado. Tenemos 43 puntos y así no nos vamos a salvar. Hay que ganar. Esa es una realidad clara y todos estamos de acuerdo; no es ni opinable. Tenemos que ganar y ya lo sabíamos antes de ir a Elche. Tenemos que sumar más de 43 puntos y debemos centrarnos en eso. No por haber perdido en Elche tenemos que ganarle 5-0 al Oviedo. Ya sabíamos antes que el partido ante el Oviedo estaba señalado en rojo. Solo nos queda una cosa, centrarnos en el trabajo bien hecho y ganar en nuestro campo, con nuestra gente y a un buen rival, pero es algo que ya se sabía antes del partido con el Elche y antes de que entrara ese grupo de aficionados al estadio. Sabemos que tenemos que hacer puntos y está en nuestra mano. Los puntos que tenemos no nos dan para salvarnos y eso lo sabemos desde hace tiempo.

¿Sabe que habrá una manifestación de peñas antes del partido?

Preferiría que no hubiese nada. Soy un recién llegado. Todo esto es porque nuestro equipo tiene cinco, seis u ocho puntos menos. Si tuviésemos más, no pasarían estas cosas. Pero tenemos que ir a lo nuestro, a preparar el partido y a ganar. Como profesional, prefiero que no pasen estas cosas, ni aquí ni en ningún otro lado.

¿Les podría afectar?

No nos va a afectar. No estamos para que nos afecten estas cosas. Tenemos que poner el foco en lo que nos puede afectar en el campo, lo que puede hacer el rival, lo que podemos hacer nosotros...

¿En qué le gustaría que mejorara más el equipo este domingo?

Fuimos a Elche con cinco entrenamientos y ahora tenemos doce. Estoy contento con la semana que llevamos después de ese resultado tan negativo. Veo mejor a los jugadores, nos entendemos todos mejor y confío en que haremos un buen partido. Estoy convencido de que la victoria no se nos va a escapar ante un buen rival.

¿Está faltando actitud?

No creo que sea falta de actitud. Puede que la gente tenga esa sensación, pero a veces uno está obligado y no le salen las cosas, y cuantas más ganas tienes y más piensas en ello, más dificultades crees que tienes para batir a los rivales. Aquí, cada jugador quiere lo mejor y nadie quiere estar en la parte baja de la clasificación. A lo mejor, en momentos de los partidos da esa sensación, pero aquí la gente sufre y lo pasa mal. Y no podemos arrastrar cosas de Elche, porque eso nos puede generar un estado de ánimo inadecuado para el siguiente partido e influiría en el rendimiento del equipo. Tenemos que olvidar la debacle de Elche. Hay que sufrir lo justo, no más. Fuimos a Elche, salió mal y perdimos, pero ya está. Vimos lo que hicimos mal, qué podemos hacer mejor, qué rival nos vamos a encontrar esta semana... Hay que ganar al Oviedo, pero ya lo sabíamos antes de ir a Elche. Tenemos que pensar que está en nuestra mano y que estamos capacitados. Este equipo le ha ganado a los mejores de la categoría en este campo. Nuestra afición nos llevará en alas, estoy seguro. Y cuando acabe el partido, tener 46 puntos, ver lo que hicieron los demás, hacer cábalas...

¿Qué partido cree que se dará?

El Oviedo tratará de ser compacto para que no le hagamos daño. Sabe que estamos necesitados, igual que ellos, y pienso intentará madurar el partido y mostrar sus fortalezas defensivas, en el contraataque y a balón parado. Es un equipo muy intenso, que corre mucho y que le gusta contragolpear; un equipo con un fútbol físico. Intentará que sus fortalezas perduren en el tiempo y jugar con nuestra desesperación. Lo sabemos y trataremos de que el partido se juegue como queremos, que se cumpla nuestro plan y que, a partir de ahí, estemos más cerca del gol en su portería; sin prisa, pero sin pausa. Con intensidad y con ritmo, que se note que estamos en nuestro campo y que hay una perfecta conexión entre nuestros aficionados y nosotros, entre lo que esperan ellos de nosotros y lo que queremos darle a ellos, que es juego y la victoria.

¿La desesperación aumentará si el Tenerife comienza el partido en puestos de descenso?

Puede suceder, es una posibilidad, pero los puntos de nuestro equipo los tenemos que sumar nosotros. Está bien que los demás empaten, que los resultados nos favorezcan y todas esas cosas, pero sabemos que 43 puntos no nos llegan para salvarnos; hay que hacer más. ¿Cuántos? No lo sé. Lo va a marcar lo que hagan los demás.