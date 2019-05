El Iberostar Canarias cae contra el Barça (52-67) y luchará por el bronce

No pudo el cadete Iberostar Canarias dar la sorpresa ante el potente Barça Lassa en las semifinales del Campeonato de España. El filial aurinegro cayó ayer por la tarde por 62-77, lastrado por un mal inicio (0-8, 9-18) y también por un mal porcentaje en triples (2/15). Aún así, el conjunto insular no dejó nunca de pelear (43-55) aunque terminara cediendo ante el equipo azulgrana, dirigido por el ex jugador de la primera plantilla, Lubos Barton.

El equipo de David Vargas, que venía de eliminar en cuartos y octavos de final a UCAM Murcia y Joventut de Badalona, tuvo en Mark Ivankovic a su jugador más valioso, con 14 créditos de nota (15 puntos, dos rebotes y tres asistencias). Guillermo Díaz y Musa Jahna, ambos con diez puntos, le siguieron en la faceta anotadora. Yahir Bonilla, con 17 puntos, 11 rebotes y seis tapones para 35 de valoración, fue desequilibrante para los culés. El filial aurinegro se medirá hoy al Torrelodones (ayer cayó en semis contra el Real Madrid por un claro 79-55) en la lucha por el tercer puesto final. Ya ambos se midieron en la primera jornada de la fase de grupos con victoria del conjunto madrileño por un apretado 72-66. Hoy los isleños pueden tomarse una dulce venganza.