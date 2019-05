El Heliodoro, escenario familiar para Luis César

Luis César Sampedro se estrenará mañana como local en el Heliodoro Rodríguez López, estadio en el que fue visitante diez veces, no siempre ejerciendo la función de entrenador.

Su primera experiencia data del 12 de octubre de 1995. Ese día salió al césped para defender la portería del Racing de Ferrol, club en el que desarrolló la mayor parte de su carrera como jugador e inició la de técnico en el año 2000. Luis César -su nombre deportivo- no se enfrentó en esa fecha al Tenerife, sino a su filial, en Segunda B. El equipo entrenado por Laureano Ramos Nené y formado por jugadores como Domingo Ramos, Moisés Álvarez, David Dorta, Domingo Ramos o Toñito, no pudo imponerse a un rival que aprovechó un penalti cometido por Carlitos a Fran Caínzos para marcar el único gol del partido. El Tenerife acabó la Liga siendo antepenúltimo y descendió. El Racing fue segundo, pero no consiguió subir.

Cinco años más tarde regresó con el mismo club, pero siendo entrenador. Con Jordi Ocaña, Javi Venta o Aira entre los titulares, y Unai Emery de suplente, el Racing logró sumar un punto ante el Tenerife de Rafael Benítez. "Es un campo que ruge y es gasolina para los jugares. Si hay cinco estadios en la categoría que pueden influir en el resultado, uno es el Heliodoro", dijo ayer.

Lo siguió comprobando con una goleada en contra del Tenerife de Amaral al Racing (2003), teniendo a Ramis a sus órdenes, pero también en tres ocasiones con el Nástic -en 2005 alineó a Pinilla-, con el que logró su único triunfo en la Isla como entrenador (2010). Además, cayó eliminado de la Copa en el Rodríguez López frente al Tenerife de Oltra, con el Polideportivo Ejido (2007). Sampedro completó su decena de visitas con tres equipos diferentes: Albacete, Lugo y Valladolid.