Que el deseo pueda con el relax

Cuestión de ganas y necesidad. Así se podría resumir la previsión de partido que tiene Vidorreta para mañana en el Fernando Martín de Fuenlabrada, donde los suyos se juegan, frente a un rival ya salvado pero sin ninguna aspiración mayor, acabar la fase regular entre los ocho primeros . "Espero que ese deseo que tengamos de meternos en el playoff sea superior a esa ausencia de presión que tendrá el Fuenla, algo que cuenta con sus pros, pero también con sus contras si tú estás al nivel que el partido requiere", expresó ayer el técnico del Iberostar, que ha tratado de tomarse con normalidad una de las semanas más importantes -y también "más largas"- del curso. "A los jugadores los veo bien porque hemos llevado las cosas con normalidad; no se trata de meter una presión adicional", admite Txus, "consciente", como el resto del vestuario aurinegro, "de que si ganamos se está en playoff".

Matemáticamente el Iberostar también podría luchar por el título incluso perdiendo, pero Vidorreta no quiere hablar ni pensar en dicho extremo. "Solo una carambola nos impediría quedar novenos, por lo que vamos a tratar de no precisar de ella haciendo un buen partido en la línea de lo que hicimos en nuestra gira gallega", apeló en referencia a los triunfos logrados en las canchas del Breogán y del Obradoiro. Prestaciones al nivel que requiere el momento que tendrán mucho que ver con su labor atrás. "Debemos defender durante los 40 minutos y trabajar muy bien los aspectos que sabemos son claves en el juego del Fuenlabrada, como el rebote defensivo y su jugar llegando; y luego en ataque tener paciencia hasta que llegue nuestra oportunidad de brillar, que seguro que la tendremos", asevera el preparador canarista.

También es consciente Vidorreta del papel que puede jugar el factor ambiental, con un conjunto fuenlabreño que tratará de despedir con triunfo a Marko Popovic. "Es algo que no nos tiene que afectar. Jugamos con mucha presión en Lugo y Santiago, y sacamos dos victorias; y ahora en Fuenlabrada nos vamos a encontrar a un público que querrá despedir bien la temporada y a uno de sus ídolos como se merece, pero creo que tenemos argumentos para ser capaces de obtener este triunfo tan importante", especificó al respecto.

Tras ser laureado el martes con el Premio Endesa, Javi Beirán vio reconocida ayer su notable temporada con otro galardón: su inclusión en el segundo quinteto de la fase regular. El madrileño sucede de esta forma a Mateusz Ponitka, que el curso pasado, como jugador del Canarias, también fue incluido en este hipotético equipo reserva. Beirán solo fue superado en su posición de alero por el jugador del Zaragoza, Stan Okoye tras una votación en la que tomaron parte entrenadores, jugadores, periodistas y afición. Los técnicos fueron los que mejor valoraron al exterior canarista, que ya ha sido dos veces Jugador de la Jornada y MVP Movistar de noviembre, mientras que promedia 15,3 créditos (el mejor nacional en este apartado) gracias a 11 puntos, 5,2 rebotes, 3,7 asistencias, 0,6 robos y 2,3 faltas recibidas. "Lo felicito, y cuantos más reconocimientos individuales tengan mis jugadores, más contento estaré, pero para mí lo más importante son los rendimientos colectivos, que vamos muy bien, pero lo importante es terminar mejor", dijo Vidorreta sobre Beirán, y a la vez en clara referencia a su propósito de meterse en playoff.

Javi Beirán, en el segundo mejor quinteto de este curso

Recaída de Joesaar

Anunció ayer Vidorreta que el estonio Janari Joesaar "se hizo daño en el entreno del miércoles", y a la espera del resultado de unas pruebas, dicha dolencia tiene que ver con "una reiteración de la que se produjo según llegó", una contusión en el primer dedo del pie derecho. "No es una buena situación para él, porque no es fácil entrar en un equipo con la temporada empezada, aunque también es verdad que físicamente no ha estado al cien por cien casi en ningún momento", reconoció Txus sobre el escaso protagonismo que ha tenido el alero en estos tres meses.

Último entrenamiento

La plantilla del Iberostar se ejercitó ayer a mediodía en el Santiago Martín en la última práctica a celebrar en la Isla. Los aurinegros viajarán a Madrid hoy por la mañana, teniendo previsto entrenarse en horario vespertino en el escenario del choque, el Fernando Martín.

Popovic, duda

Uno de los alicientes para el Fuenla en el partido de mañana es la despedida como jugador profesional de Marko Popovic. El croata, cerca de cumplir los 37 años, lo deja tras una brillante carrera en Europa (con dos títulos de Eurocup como nota más destacada de su palmarés), si bien su presencia en este duelo está en el aire ya que no termina de recuperarse de una lesión en la rodilla que arrastra desde hace varias semanas.

El 'playoff', el domingo

La ACB dio a conocer ayer con algo más de exactitud los horarios de la eliminatoria de cuartos. En caso de meterse en ese playoff el Canarias jugaría su primer duelo a domicilio el jueves día 30 si se cruza con el Baskonia (19:15 horas) o el Real Madrid (20:30), y el viernes si es el Barça (20:30) su adversario. Lo que sí es seguro, independientemente del rival, es que el segundo choque, a jugar en el Santiago Martín, será el domingo 2 de junio.