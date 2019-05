Un experto en ascensos apura para volver

"Cristo González será uno de los jugadores importantes de España"

Un hombre de equipo. Así podría definirse a Cristo Martín (La Laguna, 18/06/1987), jugador que cumple su cuarta campaña en las filas del FC Cartagena. Por tercer año consecutivo, los cartaginenses pugnan por el ascenso a Segunda División A, hito que ya consiguió el tinerfeño con el representativo insular en la temporada 2012/13. La campaña que va tocando a su fin ha sido un vía crucis para el de La Cuesta, ya que a la rotura del talón de Aquiles, que lo tuvo KO hasta enero, se le ha añadido, desde hace cuatro semanas, una rotura fibrilar en el muslo. Martín asume que, finalmente, no llegará a tiempo para la ida de la primera eliminatoria que disputa su equipo en Valdebebas ante el Real Madrid Castilla, pero apura para ser de la partida en Cartagonova.

"Por desgracia no voy a poder llegar al partido de ida. Mi presencia en el choque de vuelta depende de cómo vaya el final de esta semana y la próxima, pero bueno, voy a intentar llegar para ayudar a los compañeros. Y si no, para la segunda eliminatoria", expone el exblanquiazul a El Día.

Cristo Martín reconoce que para él "ha sido una temporada difícil, sobre todo en lo personal" debido a las lesiones que se han interpuesto en su desempeño dentro del verde. Pese a dejar atrás la lesión aquílea, revela que "el tiempo de inactividad -casi siete meses-", unido a no haber tenido pretemporada para "coger tono físico", ha desembocado en "estos problemillas".

Con respecto a la eliminatoria que afrontarán ante el filial de "uno de los mejores clubes del mundo", reconoce que será "complicada", pero enaltece a la plantilla cartaginesa, la cual posee atributos suficientes para "hacerle frente". "Primero, el objetivo es eliminar al Castilla y, después, a los otros dos que vengan", sentencia.

Vitolo, Jesús Álvaro y el propio Cristo Martín se enfrentarán a otro tinerfeño, a uno de los buques insignias de La Fábrica, Cristo González. "El fútbol es caprichoso. Nos veremos las caras con un Cristo González que está haciendo un gran año. Sabemos de la calidad que tiene y del fútbol que está dando y que va a dar; creo que será uno de los jugadores importantes de España porque se le ve", relata Martín sobre su homónimo.

Entre los principales atributos merengues, el mediocentro lagunero reitera la "calidad" del propio Cristo González, así como de "tres o cuatro" jugadores que "sí o sí estarán el próximo año en Primera División". "Hay que tener cuidado con ellos", avisa.

Una temporada después de que arribara al Efesé, luchó por el objetivo del ascenso a la categoría de plata. Sin embargo, vio frustrado el intento, tal como ocurrió en el curso pasado. Ahora, el canterano del Tenerife apela a que "a la tercera sea la vencida". "Espero que gane mi equipo, el Cartagena, que se merece ascender por club y por todo lo que ha hecho durante estos últimos años. Llevamos varios años peleando por este objetivo y aquí, como ahí en la Isla, sabemos que salir de Segunda B no es fácil", relata Cristo, consciente de las dificultades que ofrece la categoría de bronce.

En clave futurible, y deseoso de que se produzca el ascenso del Cartagena a LaLiga 1|2|3, señala que le queda un año más de contrato, pero que no le importaría prolongar su periplo en la entidad albinegra: "Considero Cartagena como mi casa porque me han acogido así; la ciudad me tiene mucho cariño y espero devolvérselo logrando el objetivo del ascenso este año".

En ese sentido, Cristo Martín reconoce que le gustaría volver a jugar en Segunda División, categoría en la que estuvo hasta la 2014/15 -en el CD Tenerife- y en la que acumula 68 partidos-. "No hay otra cosa en mi cabeza; quiero volver a jugar en Segunda y, sobre todo, con el Cartagena; no pienso en ningún otro club ni lugar", apostilla.

En su anhelo de regresar a la categoría de plata, no rehuye de la ilusión que le haría volver al club que le hizo debutar en la misma, el CD Tenerife. "No obstante, es difícil. Si tengo que volver, vuelvo. El Tenerife, al igual que el Cartagena, me lo ha dado todo; si tuviera que salir, la mejor opción sería regresar a casa", concluye.