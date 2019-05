Para Brussino "la defensa" es el camino más corto al 'playoff'

La defensa no se discute. A escasos días de afrontar el duelo que debería certificar la presencia del Iberostar Tenerife en el playoff, en el vestuario canarista tienen claro que para salir airosos de su visita al Fuenlabrada, será "fundamental" el trabajo a realizar en su propio lado de la cancha. "Esperamos un partido intenso y difícil, y aunque ellos ya se han salvado y pueden estar un poco más relajados, debemos estar muy intensos los 40 minutos; si no defendemos las posibilidades de clasificarnos serán muy pocas", ha expresado Nico Brussino, uno de los canaristas más destacados de estas últimas jornadas, promediando 11 puntos en los siete partidos más recientes. "Cuando defendemos bien el equipo es otro", añade sobre este mismo asunto el de Santa Fe.

También pone en valor Brussino el hecho de que el Canarias dependa "de sí mismo y no de nadie más" para acabar la fase regular entre los ocho primeros. "Pese a todo lo que nos ha pasado, estamos donde queríamos estar", comenta el alero, que no esconde cierta desazón "por no haber alcanzado otro puesto más alto", pero de nuevo destaca que, en líneas generales, "el año es muy positivo". En caso de ganar al Fuenla el Iberostar podría ser séptimo, lo que otorgaría a los isleños medio billete para jugar la Eurocup. "Tenemos que ir paso a paso y primero concentrarnos el domingo, pero si luego viene ese premio, bienvenido sea, porque resultará muy bueno para los jugadores y para la entidad", destacó.