"Es especial para mí porque es un título que aún no tengo"

A falta de una semana para la disputa de la final de la Europa League entre Chelsea y Arsenal, los blues siguen preparándose de cara al choque que se disputará en Azerbaiyán. En las filas londinenses, un tinerfeño, Pedro Rodríguez, al que le falta este título para completar un currículum de ensueño. El atacante no descarta volver a la selección española, aunque es consciente de que es "difícil", aseveró el de Abades en Radio Club Tenerife.

"Esta final es especial para mí porque es un título que no tengo, es la primera vez que he podido jugar la Europa League y tengo la suerte de llegar a la final. Sería importante cerrar la temporada con este título europeo", comentó en relación al importante duelo.

El nivel de la liga inglesa ha quedado patente en las dos principales competiciones continentales, Champions y Europa League, en la que los finalistas son británicos. "Aquí siempre me he sentido muy cómodo, no me puedo quejar. Es difícil ser reconocido en una liga tan competitiva", señaló Pedro, al que le resta un año más de contrato con el Chelsea y, "si no ocurre ninguna cosa rara", seguirá.

Su paso por la selección española dejó momentos y tres títulos -dos Eurocopas y un Mundial- en su palmarés. Consciente de lo "difícil" que sería su retorno a los planes de la rojigualda, no cierra la puerta a ello: "Ha pasado un poco mi época, ahora es más difícil volver, pero yo siempre estoy abierto a poder estar en la Selección. Sería un orgullo volver a defender a mi país".

Tras finalizar la temporada, Pedrito cogerá vacaciones y retornará a Tenerife para seguir implicándose con causas sociales. "Este año tenemos muchas cosas en mente. Entre ellas, un torneo en Santiago del Teide que contará con representación del Chelsea, Newcastle, Sevilla, Atlético de Madrid, Betis, Tenerife, Las Palmas...".

El jugador ariquero quiere sumar la próxima semana un nuevo entorchado a una carrera que no expirará de inmediato: "Cuando te vas acercando a una determinada edad piensas en la retirada, pero, ahora mismo, las cosas están muy en el aire".