Cumbre para asegurar la permanencia

Miguel Concepción, presidente del CD Tenerife, respeta pero no comparte la manifestación del próximo domingo a las 16:00 horas en los aledaños del Heliodoro Rodríguez López. "Creo que en este momento en el que el equipo pasa por una situación delicada, en el que debe estar centrado en conseguir mantener la categoría, hay que cerrar filas", expuso antes de calificar como "el peor momento para ponerse una hora antes del partido en la puerta de un vestuario haciendo una protesta", puesto que esa iniciativa puede, a su juicio, "desconcentrar al equipo, es un encuentro importantísimo" para los intereses blanquiazules.

"Ganarlo es determinante para salvarse", incidió el presidente del CD Tenerife quien considera que "ahora toca estar con el equipo", pero que abre la puerta a la crítica en otro momento. "Una vez terminada la temporada, con el Tenerife salvado, habrá tiempo para abrir un paréntesis dedicado a la crítica, un examen de conciencia con respecto a las responsabilidades de todos los que formamos parte de este proyecto que ha salido mal", concedió Concepción.

Queriendo lanzar un mensaje positivo para sus futbolistas, insistió en que "es momento de estar unidos, de cerrar filas, de ayudar a conseguir tres puntos que pueden ser claves y fundamentales". Por eso, pidió "esperar" a final de temporada para manifestarse. "Nosotros seremos los primeros en asumir culpas", aceptó.

No obstante, Concepción aseguró respetar "la opinión de cada uno", recordando que él también está "enfadado por la situación en la que se encuentra el equipo", pero que entiende que no resulta apropiado "dejarse llevar sin pensar en las consecuencias" que pueda tener para el equipo. "Asumiré los errores que haya cometido, pero ahora lo prioritario es no descender porque sería desastroso perder la categoría", señaló antes de advertir que "el presidente y los accionistas" serían "los más afectados" en caso de producirse el fatal desenlace deportivo. "Cuando ves que el equipo ha llegado a este tramo fracasando en los objetivos, hay que salvar los muebles", reiteró sin dejar de admitir el "cúmulo de errores que nos han llevado a esta situación", algo que no puede evitar que "ahora estemos con el equipo. Los jugadores son los primeros que necesitan que la afición los apoye en un partido así".

La situación clasificatoria del CD Tenerife y, lo que es peor, las sensaciones aconsejaron a Miguel Concepción tomar esta misma semana cartas en el asunto. La dura derrota sufrida en Elche (3-0), la peor desde la visita a Mallorca en la octava jornada (4-1), preocupó tanto al presidente que solicitó una reunión con el director deportivo Víctor Moreno y el entrenador Luis César Sampedro. A ella asistió también el gerente Juan Amador, que había estado algo más al margen de los asuntos deportivos en los últimos meses.

La idea del dirigente blanquiazul pasaba por analizar las causas de la nefasta imagen ofrecida en el Martínez Valero y mirar hacia el futuro, de modo que de ese encuentro salieron soluciones a aplicar para que el rumbo del conjunto insular cambiara en las tres últimas jornadas de competición. La extraña alineación en el estreno del tercer técnico que se sienta en el banquillo tinerfeñista, el rendimiento de algunas de las incorporaciones invernales y la ausencia de futbolistas capitales cuando se habla de situaciones de crisis y en las que la experiencia es un arma fundamental para salir de ellas fueron algunos de los temas a tratar.

"Me han transmitido que hay confianza en salir de ahí, que el equipo en lo que dependa de ellos va a estar al máximo, va a estar unido para conseguir el objetivo y no dejará lugar a las dudas", explicaba ayer a El Día Miguel Concepción mucho más confiado en que la permanencia no se escapará que el pasado sábado al salir del estadio del Elche. "Soy optimista, creo que se va a lograr, pero tenemos que estar todos a una", insistía el dirigente.

De la conversación del lunes salió un compromiso por parte de Sampedro de dar una vuelta de tuerca al trabajo del equipo durante la semana y al once a presentar ante el Oviedo este domingo en el Heliodoro Rodríguez López. Se verán caras nuevas y posiciones nuevas. Por un lado, podrían volver a la formación inicial futbolistas como Carlos Ruiz o Héctor Hernández. Raúl Cámara, aunque con menos papeletas, es otra de las alternativas.

Además, el retorno de Filip Malbasic tras cumplir sanción podría producirse en la banda izquierda del ataque. Así ensayó en la mañana de ayer el preparador gallego que, para el ataque, también prepara modificaciones. Ante la ausencia de Borja Lasso, que vio la quinta amarilla ante el Elche, José Naranjo podría adelantar su posición para actuar junto a Nano. El tinerfeño recuperaría así plaza en la vanguardia en detrimento de un Coniglio cuyo rendimiento está resultando decepcionante.

Mientras, en el vestuario blanquiazul hay conjura para sacar adelante la situación. Existe el convencimiento de que podría conseguirse con cuatro puntos. No obstante, la intención es llegar a siete para no depender de lo que hagan los rivales. "Los jugadores son los primeros que están en una piña para salir de esta situación y no dejar que se escape estar en el fútbol profesional", aseguraba Concepción.

Los futbolistas de mayor experiencia han tomado la voz cantante, como se demuestra en la presencia durante la semana en sala de prensa de gente de peso como Aitor Sanz (el pasado martes) o Suso Santana (hoy es su turno). Son los primeros en dar un paso adelante que debe tener continuidad en el resto de la plantilla y que, hasta la fecha, no se ha producido durante la competición liguera, algo que ha propiciado que se llegue a este punto de preocupación.

