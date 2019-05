Marta Huerta: "Si volviera a nacer, algo que no cambiaría sería el arbitraje"

La disciplina es su vida, el arbitraje su profesión. Marta Huerta de Aza (Palencia, 31/03/1990) sigue dando pasos en firme en su carrera como colegiada de fútbol. La castellano-leonesa se enfrentará a partir de este fin de semana a la reválida que podría darle el ascenso a Segunda División B; las pruebas realizadas en días pasados le otorgan una nota que le hace soñar. A sus 15 años emprendió un camino del que no se arrepiente: "Si volviera a nacer, una de las pocas decisiones que no cambiaría sería la de ser árbitro por todo lo que me ha aportado y espero que me siga aportando".

La colegiada aspirante al salto de categoría conoce desde ayer el primer encuentro en el que será evaluada: Alcobendas Sport-Lorca CF. Marta Huerta será la encargada en impartir justicia en un duelo que, finalmente, se disputará en estadio Municipal Nuevo Matapiñonera, en San Sebastián de los Reyes (domingo, 10:30 horas). A partir de ahí, aguardará por un segundo duelo de eliminatorias de playoff de ascenso a Segunda B.

Vaya final de temporada está viviendo. Opta al ascenso a Segunda B, viene de dirigir el España-Camerún de féminas?

Sí. Se está acabando ya la temporada y estoy disfrutando de los últimos partidos. Si viniera alguna designación internacional, estaría encantada de que siguieran contando conmigo.

Parece que está a poco de ascender.

Bueno, me comunicaron el pasado viernes que había pasado la tercera fase; los exámenes estaban aptos. Ahora tengo que hacer dos partidos de playoffs de ascenso -de Tercera a Segunda B-, dónde un informador delegado de partido de Primera y Segunda División me irá a evaluar. En función de los resultados que obtenga en esos partidos y lo de los exámenes, espero poder estar entre los 24 primeros -de los 54 han superado la criba 41, entre ellos Marta-, que serán los puestos que habrán de ascenso.

¿Lo ve asequible?

Hasta aquí nunca había llegado, así que contenta por tener esa opción de ascenso. Espero a que lleguen esos partidos y deseo que salga todo lo mejor posible para poder llegar el año que viene a Segunda B.

Alcanzar la categoría de bronce, más allá de que sea trencilla de Liga Iberdrola, son palabras mayores.

Sí, a ver, es cierto que la Liga Iberdrola ha pegado un cambio brutal y el fútbol femenino está en auge; se ve como se está profesionalizando. Las árbitras de Liga Iberdrola recibimos seminarios, compartidos con los colegiados de Segunda B. Ascender supondría seguir acudiendo a esos seminarios, pero hacerlo como árbitra de Segunda B me encantaría.

Sería un sueño cumplido, pero no el último para Marta Huerta?

Soy de las que creo que los objetivos hay que marcarlos poco a poco y siendo realista con las posibilidades que hay. Este año se puso todo de cara para poder alcanzarlo y esperemos que se consiga y, una vez hayamos conseguido la Segunda B, intentaremos marcarnos el siguiente objetivo.

¿El siguiente objetivo es dirigir un encuentro de fútbol profesional?

Bueno, lo primero será conseguir la permanencia y asentarse en la categoría. Luego, intentar llegar arriba, pero, ya te digo, el primer objetivo es llegar a la Segunda B.

Hablemos del proceso para ascender. ¿Las pruebas físicas siguen el mismo estándar para los dos géneros?

Sí. No obstante, este año implementó una modificación en la que había un beneficio para la mujer en el sistema de puntuación. El acto es el mismo, pero a la hora de conseguir puntos teníamos tiempos diferentes.

¿El hecho de ser mujer le ha supuesto mayores vicisitudes a la hora de progresar en el estamento arbitral?

No, al final, lo importante es marcarte el objetivo. Sí es verdad que el ascenso a Tercera División me costó bastante, estuve cuatro años en Preferente. Por motivos equis no lo logré, pero nunca desistí. El arbitraje me ha dado tantas cosas buenas que los baches quedan en anécdota. En definitiva, no he percibido machismo en el proceso, incluso, puedo arbitrar en Liga Iberdrola, cosa que mis compañeros no.

¿Le parece injusto que, desde el año pasado, se haya excluido al hombre del arbitraje en Primera Femenina?

Es una decisión que se tomó porque había muchas árbitras que abandonaban al no poder alcanzar la exigencia del fútbol masculino, y eso que eran muy válidas para el arbitraje. A pesar de que las pruebas físicas son las mismas, el tiempo que nos exigen no son iguales y eso da pie a que muchas compañeras puedan seguir adelante.

¿Considera que la presencia de féminas en el arbitraje de Liga Iberdrola fue precipitada?

Me haces esta pregunta el año pasado y te digo que sí, pero, en el presente, y si cogemos la plantilla de árbitras de Primera, somos nueve o diez las que estamos arbitrando en Tercera -masculina-. Es verdad que la propuesta cuando salió me creó dudas, pero ahora me siento orgullosa del nivel que estamos ofreciendo en esta segunda temporada de implementación.

"No me atacan por ser mujer, sí por ser árbitro"

La colegiada palentina afincada en Tenerife ha sufrido episodios bochornosos con comentarios soeces desde las gradas: "Creo que no hay gente machista, hay gente maleducada en los terrenos de juego. Cuando partamos del disfrute y no del desahogo, cambiará mucho la sociedad. No me atacan por ser mujer o llamarme Marta Huerta, lo hacen por ser árbitro". Para la colegiada internacional la figura del árbitro es el "foco de atención durante un partido. Lanzan comentarios que creen que me pueden ofender, pero desde aquí digo que no me ofenden", asevera. Por otra parte, habla del "cambio de visión" que tiene que experimentar la sociedad para avanzar. "Es triste que haya gente que me diga que no lleva a los niños al fútbol por los comentarios que se oyen desde la grada", indica Marta Huerta. La castellano-leonesa, como víctima de una problemática que se repite jornada tras jornada, propone darle "naturalidad a la figura del árbitro. Somos un deportista más y somos necesarios e imprescindibles en la práctica del fútbol. No queremos palmadas en la espalda, sólo pedimos que se valora el trabajo que hacemos. Muchas veces, los equipos nos dicen: llevamos una semana preparándonos para el partido, pero no son conscientes de que los árbitros también", termina diciendo Huerta.