Silva: "El equipo se merece lograr este objetivo"

El Balonmano Salud Tenerife ya encara la fase de ascenso a la Liga Guerreras Iberdrola, máxima categoría del balonmano femenino español. La disputa por el único billete que da acceso a jugar con los mejores clubes nacionales comenzará este próximo viernes en el pabellón de La Salud. Logroño Sporting La Rioja, Handbol Sant Quirze, Vino Doña Berenguela Bolaños son los adversarios del anfitrión santacrucero.

A tan solo unos días del comienzo de la competición, la capitana del equipo tinerfeño, Romina Silva, ve al equipo con "muy buenas sensaciones y eso lo vamos a demostrar durante todo el fin de semana. Tenemos muchísimas ganas de que llegue el viernes, estamos muy ilusionadas y felices por haber llegado hasta aquí".

Disputar la final four en su feudo "es todo un regalo para nosotras". Jugar en casa ante su afición "siempre es un plus de motivación. Somos una jugadora más en el campo", aseguró Silva. Una fase de ascenso en la que "no hay ningún favorito. Hay que temer a todos los equipos y no menospreciar a ninguno, porque si todos hemos llegado hasta aquí es que se ha trabajado duro y nos lo merecemos". Por ello, vaticina una competición "bonita y emocionante", comentó.

La capitana y extremo derecho subraya la confianza que su técnico tiene en todas las jugadoras. "El entrenador nos apoya mucho y sobre todo nos pide que disfrutemos de lo que estar por venir". Además, Romina Silva confía plenamente en sus compañeras. "El equipo ha trabajado muy duro y se merece conseguir este objetivo". Las tinerfeñas jugarán cada "partido como una final, con disciplina, sacrificio y lucha".