A Fuenlabrada sin mirar a otros

Incluso una derrota podría aupar a los de Txus Vidorreta a la séptima plaza final

El favor del Gran Canaria atenúa la derrota frente al Unicaja. El Iberostar Tenerife llegará a la última jornada de la fase regular dependiendo de sí mismo en su objetivo de jugar el playoff, un reto que parecía haberse complicado sobremanera el sábado con el tropiezo aurinegro en el Santiago Martín y la posterior victoria del Manresa, pero que quedó amortiguado ayer por la victoria del Herbalife sobre el Zaragoza. El triunfo claretiano arroja como consecuencia directa que el Canarias alargará su temporada si vence al Fuenla, e incluso perdiendo podría acabar séptimo la fase regular. Si logra su objetivo, sea en una plaza u otra, habrá que esperar para definir rival: Real Madrid, Barcelona o Baskonia.

Ya no puede ser sexto

Los resultados de esta penúltima jornada sí van a impedir que el Iberostar sea quinto ni tampoco sexto. Esta segunda posición ya es inalcanzable puesto que los de Vidorreta tienen el average particular perdido tanto con el Zaragoza como con el Manresa, que se enfrentan entre sí este domingo, por lo que uno de los dos acabará con 18 victorias.

Acabará séptimo si...

Sí pueden alcanzar los aurinegros la séptima posición. Lo harían ganando y esperando a que el Joventut pierda los dos encuentros que le restan (Baskonia y Estudiantes) y que el Manresa gane en Zaragoza. Así, en el triple empate con los dos conjuntos catalanes, el cuadro lagunero sería superado por la Penya (sexto) pero no por el Manresa. E incluso perdiendo también podría ser séptima la escuadra tinerfeña. Para ello necesitaría que el Joventut no ganara más, que el Zaragoza doblegara al Manresa y que el Andorra pueda con un Unicaja que ya no se juega nada. Con el Tecnyconta sexto, en el cuádruple empate saldría airoso el Canarias, mientras que la otra plaza de playoff quedaría para los del Principado. El Joventut (9º) y Manresa (10º) serían los damnificados.

La octava plaza tampoco es mala

Pese a optar a esa séptima plaza, seguro que el vestuario del Iberostar Tenerife firmaría ahora mismo concluir octavo la fase regular. Así sería ganando, que el Joventut también lo haga en al menos uno de sus dos partidos, y el Zaragoza venza al Manresa. Con 18 triunfos estos tres equipos, los canaristas caerían hasta la tercera plaza de ese triple empate. También pueden rascar los de Vidorreta esa última plaza de lucha por el título cayendo en el Fernando Martín. La carambola se obraría si el Joventut pierde sus dos últimos choques, y también tropiezan tanto el Manresa como el Andorra.

El Estu ata la permanencia

El Estudiantes logró ayer la permanencia matemática en la ACB tras vencer al Obradoiro por 83-80, en un partido en el que Alessandro Gentile (27 puntos) fue fundamental y también Darío Brizuela, que anotó los nueve puntos finales de su equipo. Pese a su derrota el sábado, el Murcia también evitó el descenso.

Una plaza pendiente

Obradoiro y Delteco se jugarán, en la última jornada, la plaza de descenso que queda por adjudicar. La única opción del Delteco es ganar en su cancha al Real Madrid, que pierda el Obradoiro y que gane el Estudiantes en Badalona al Joventut.