Txus Vidorreta: "Ellos fueron mejores en la toma de decisiones"

El Gran Canaria puede ser hoy el mejor aliado aurinegro

La derrota contra el Unicaja y la victoria del Manresa frente al Fuenlabrada (pese a que los madrileños llegaron a situarse a uno remontando una desventaja de 19) complica bastante las opciones del Iberostar de acabar entre los ocho primeros, hasta el punto de que ahora mismo no depende de sí mismo y una victoria el domingo en Fuenlabrada podría resultarle insuficiente para entrar en playoff. Agotado el cartucho del Manresa, los aurinegros deberán estar pendientes de lo que haga hoy el Zaragoza en Gran Canaria. Si los maños caen, ganar la última jornada en el Fernando Martín sí le valdría a los de Vidorreta (quedarían con 18 triunfos), toda vez que hay un Zaragoza-Manresa que dejaría a uno de los dos en 17 victorias. Si por contra hoy el Zaragoza asalta el Gran Canaria Arena, el Iberostar debe ganar y esperar a que el Joventut pierda sus dos duelos, mientras que perdiendo entraría si el Manresa cae en Zaragoza y el Andorra (ayer sentenció al descenso al Breogán) gana a un Unicaja que ya es quinto.

Reconoció Vidorreta, sin paños calientes, que la derrota de su equipo fue merecida, tanto por el buen hacer de su rival como por los errores, algunos básicos, de los suyos. "Empezamos con un buen tono defensivo pese a que no estábamos cómodos ofensivamente. Gracias a Bassas tuvimos más fluidez, pero no ha sido nuestro día en los finales de cuarto, con malas decisiones que ellos han penalizado, sobre todo en los dos primeros periodos, e incluso en el tercero, cuando anotaron con más habilidad que nosotros", expuso el técnico del Iberostar en un primer resumen, antes de hablar de los fallos de los canaristas. "Han aprovechando nuestros errores puntuales para mantener sus ventajas entre los cuatro y ocho puntos", dijo, para incidir aún más en este aspecto. "Nos han penalizado con canastas fáciles, lo que me produce un enorme enojo", expresó a modo de cabreo. "Tuvimos muchas opciones de ventaja que al final se han convertido en ocho diez puntos de ellos", añadió en clave de impotencia.

"Nunca nos rendimos, pero el Unicaja fue mejor en aspectos generales y a nosotros nos faltó acierto en la toma de decisiones, factor clave, y también en la ejecución, mientras que ellos estuvieron muy bien en esa toma de decisiones", significó igualmente el preparador canarista sobre lo ocurrido ayer, dando relevancia igualmente a las prestaciones atrás. "Hemos metido 85 puntos, pero es que encajamos 90; nuestra defensa no fue la que pretendíamos y con la que dominamos al Unicaja en los dos partidos anteriores", explicó el bilbaíno.

Pese al revés de ayer y tener tocado al vestuario justo a la conclusión del choque, Vidorreta dejó claro que el Canarias afrontará su visita al Fuenlabrada "con mucha ilusión". "Tenemos una oportunidad de acabar en balance positivo la temporada, que sería la tercera consecutiva del club; y en función de los resultados tendremos premio o no, pero lo fundamental es ir con la cabeza más fría y algo menos presionados de lo que los jugadores se han sentido en este partido. Si mejoramos en la toma de decisiones y tratamos de hacer ese baloncesto fluido y disfrutón, estoy seguro que podremos sacar ese encuentro adelante", especificó como receta a llevar a la práctica dentro de siete días en el Fernando Martín.