"Cuando salimos activados, somos muy peligrosos"

Vivió un día especial Pacheta por el reciente fallecimiento de su hermana. Fue para él "un partido de muchas emociones", tras el que se sintió "agradecido a todos porque me consta que mis padres lo han visto". Además, la grada pidió su renovación en la segunda mitad. "Tenemos muy buena conexión con la grada, me abruma que me canten eso porque algo bien estás haciendo", dijo cediendo el mayor protagonismo a sus jugadores. "Tenemos un grupo honesto y merecen respeto, en la victoria y en la derrota. Ellos son los únicos culpables de lo que hemos conseguido", comentó. En el relato del choque consideró clave el arranque: "Cuando salimos activados somos un equipo muy peligroso. Hemos salido concentrados e intensos, aprendemos de las derrotas y se ha visto. Estoy muy contento", manifestó.