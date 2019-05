"Nos quedan tres finales y tenemos que salir a morir"

Tyronne, abatido como el resto de sus compañeros, reconoció el alcance de la situación de peligro. "Es normal que se enciendan más las alarmas. Pensábamos que aquí (por el Martínez Valero) haríamos buen partido y nos llevaríamos los tres puntos, que era lo más importante", dijo el grancanario en los micrófonos de Televisión Canaria.

El delantero, que tuvo unos minutos en la segunda parte, explicó que tienen que quitarse "esto rápido de encima porque sí es verdad que nos vienen tres partidos vitales. Está claro que la noche de hoy ha sido decepcionante, pero tenemos que quitarnos el chip después de un palo muy grande para todos; para nosotros los primeros, que queremos sacar esto adelante. Debemos de olvidarnos del pasado para enfrentarnos a lo que viene que es muy importante. Si nos quedamos con esto para los siguientes partidos no vamos a dar la talla", dijo.

El atacante admitió que "quizá, en este partido tan vital, nos faltó una chispa más. Desde fuera se percibió eso. No podemos entrar en los partidos de esa manera, y no es la primera vez que nos pasa; nos lleva pasando casi toda la temporada. Tenemos que salir a morir en el siguiente partido en casa", aseguró.

La situación afecta también a terceros. "Estamos pendientes de los demás (equipos) a ver si no ganan ellos. No obstante, es verdad que tenemos que estar pendientes de nosotros en los iguientes partidos y salir a morir", antes de asegurar que "el míster ha hecho un gran trabajo esta semana, aunque es verdad que no ha habido tiempo para mecanizar todo lo que él quiere hacer con nosotros, pero vamos cogiendo sus pinceladas". Tyronne repitió que "esto ya se fue, no podemos pensar en este partido, más que nunca, pido unión; sé que son momentos complicados para pedirlo, pero nos va la vida en ello". Además, el grancanario explicó que "hubo dos penaltis que no se pitaron, uno a Nano y el otro a mí. Fue penalti clarísimo, me da con la pierna y no me deja disparar, pero no perdimos por eso".