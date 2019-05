Txus: "Debemos refrendar lo de Galicia"

A seguir en la cresta de la ola. Las dos victorias logradas contra el Breogán y el Obradoiro han elevado el optimismo de Txus Vidorreta en el epílogo de fase regular. "Es evidente que el equipo sabía que si no lograba al menos una victoria en Galicia sus opciones de playoff quedaban prácticamente descartadas. El ser capaces de jugar momentos muy buenos tanto en Lugo como en Santiago no ha hecho adquirir una doble moral para el partido del Unicaja, tanto a nivel de juego como de resultados. El equipo ha dado muestras de que cuando no tiene contratiempos suele competir bien. Ahora queda refrendar ese buen rendimiento en Galicia", apuntaba ayer el preparador aurinegro en la previa al choque de esta tarde.

Un duelo, contra el Unicaja, al que los laguneros llegan en plenitud de condiciones. Físicas porque tanto Saiz como Richotti (baja en Santiago) se han recuperado del virus estomacal que les mermó días atrás; y técnicas porque la plantilla canarista ha podido preparar intensamente el choque de hoy. "De las pocas semanas completas de trabajo que hemos tenido a lo largo del año siempre hemos extraído lecturas positivas", expuso Txus a modo de recordatorio, antes de expresar su deseo de que en esta ocasión le sirva para mantenerse "en la pelea por entrar en el playoff e incluso acabar lo más arriba posible". Eso sí, respeto máximo, el de Vidorreta, por un adversario que "seguro vendrá muy motivado" ante la "posibilidad de certificar la quinta posición". "Es un rival potente, que recupera sensaciones y también jugadores de cara al playoff", añadió el técnico, que también se congratuló de que Tenerife albergue la Supercopa 2020. "Es una gran noticia para todos", dijo.

Luis Casimiro, técnico del Unicaja, ha tratado de que ñas dos derrotas sufridas este curso contra el Iberostar le sirvan a los suyos como acicate hoy. "He intentado motivar al equipo. Nos ganó en un día de Reyes, sin contestación, luego nos eliminó de la Copa... Como entrenador he intentado utilizar esos recursos en lo motivacional para que los jugadores estén con ese extra. Es un equipo que nos ha dejado ese mal sabor de boca. Si podemos ganar y también tener mejores sensaciones, bienvenido sea", dijo.

Luis Casimiro y las derrotas de este curso como acicate