La tinerfeña Melania Suárez, junto a la élite mundial en Costa Rica

Con la tabla bajo el brazo y con la intención de dejar patente su enorme talento en las olas de la playa Hermosa Jacó (Costa Rica). La tinerfeña Melania Suárez Díaz se tirará hoy al agua en busca de reinar entre los 19 competidores que disputarán la final mundial del Rip Curl GromsSearch 2019.

La natural de la Punta del Hidalgo, a sus quince años, sigue situándose entre las mejores sub 16 del mundo. Buena prueba de ello es que haya sido seleccionada para una cita que cuenta con los 19 mejores surferos del mundo en edad inferior a 16 años. Melania Suárez, junto a Adur Amatriain Arregui, representará a España en la cita de la marca australiana Rip Curl.

La puntera reconoce tener ganas de resarcirse después de no gozar de condiciones favorables y ser eliminada en la primera manga de la tercera prueba de la Liga WSL junior, que se disputó en Francia.

Melania reconoce a El Día que la cita costarricense es para ella una de las pruebas "más importantes del presente año", no en vano, pretende colarse entre los mejores. "Me gustaría poder llegar a la final, a ver si tengo suerte", comenta la joven deportista tinerfeña.

La previsión meteorológica desde hoy y hasta el próximo domingo avala el correcto desarrollo de la final planetaria. También las sensaciones que maneja la joven lagunera sirven de respaldo para cuajar una buena actuación: "Me encuentro bien; creo que tengo bastantes posibilidades de llegar a la final".

La surfera de Rip Curl apela a la buena fortuna como antídoto a los últimos campeonatos, donde no ha podido conseguir los "resultados esperados". "No he tenido la suerte necesaria", apostilla.

Mientras, confiada de "hacerlo lo mejor que pueda", Melania Suárez competirá desde primera hora de la mañana de Costa Rica y en dos heats de cuatro deportistas por género -masculino y femenino-.

El evento organizado por la Federación de Surf de Costa Rica, si las condiciones lo permiten, podría tener vencedor este sábado.