Once veces con tres o más técnicos

En tres de ellas la temporada acabó en descenso

La salida de José Luis Oltra del banquillo del CD Tenerife y la llegada de Luis César Sampedro ha propiciado una circunstancia que solo se había dado en una decena de ocasiones con anterioridad en la historia de la entidad: tres técnicos en una Liga. La última vez fue hace siete temporadas. En aquella oportunidad, la del retorno fallido al fútbol profesional, empezó dirigiendo Antonio Calderón. Le sustituyó, tras 21 partidos, Andrés García Tébar. Pese a las cuatro victorias iniciales, el ritmo decayó y Quique Medina se convirtió en su relevo a cinco jornadas de la conclusión y con el playoff en el horizonte.

El final de aquella experiencia no fue feliz. Tampoco la del curso anterior (10/11), que se cerró con el descenso a Segunda B después de cuatro preparadores (Arconada, Mandía, Tapia y Amaral) pasando por el banquillo blanquiazul. No es la única ocasión en la que tanto vaivén en la dirección técnica desembocó en la pérdida de la categoría. En 1999, el Tenerife puso fin a su etapa más dorada al caer a Segunda. Lillo, Aimar y Robi, ayudado por Felipe Miñambres, no pudieron evitarlo. Tres décadas atrás, en la 67/68, el descenso fue a Tercera. Riera, el tándem Villar/Guiance y Cova no lograron mantener a los insulares en Segunda. A Sampedro le corresponde evitar que su nombre pase a engrosar esta lista dentro de cuatro jornadas.

En otras ocasiones, el objetivo era pelear por los puestos altos y también quedó frustrado ese intento pese a las decisiones de las distintas directivas para reflotar esas aspiraciones con relevos en el cargo de entrenador. Además del año 2012, ya mencionado, se dio tal circunstancia en 1962, 2000 y 2007. Más fortuna hubo en 1998 o 2006. En la primera de ellas, Lillo frenó en la última jornada la caída a Segunda. Ocho años más tarde, ya con Miguel Concepción en la presidencia, el último cambio (Krauss por Amaral) condujo a la permanencia en la categoría de plata. Esta temporada será la primera en la que hay más de dos entrenadores en el banquillo del Tenerife sin un hombre de la casa como alternativa desde el curso 1999/2000. Quique Medina (2012), David Amaral (05/06 y 10/11), Toño Hernández (2007) y Tigre Barrios (05/06) tuvieron su oportunidad entonces.

En el lado opuesto los entrenadores que empezaron y terminaron una temporada. En las dos últimas décadas solo lo lograron Rafael Benítez (00/01), José Luis Oltra (07/08, 08/09 y 09/10), Álvaro Cervera (12/13 y 13/14) y José Luis Martí (16/17).