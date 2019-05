Lágrimas que abren paso a una nueva era

En el horizonte, una etapa en la que se dedicará exclusivamente a la presidencia

Martín resetea para arrancar con una nueva versión de sus funciones o, como expresó hace algunas semanas en este diario, "en la temporada 2019/20 se verá un David 3.0". El técnico lagunero compareció en el día de ayer en la nueva sala de prensa del pabellón Pablos Abril, de Taco, para cerrar su ciclo como entrenador y abrir una nueva era en el Fachadas Dimurol Libby's La Laguna, la de un presidente con dedicación 100% en las funciones de gestión.

Acompañado en la mesa por Iván Machuca -directivo y amigo personal- y José Alberto Díaz -alcalde de San Cristóbal de La Laguna-, compareció en un solemne acto que contó con la presencia de componentes del CV Haris, seres queridos y medios de comunicación. Ante ellos, y tras visionar un vídeo elaborado por el departamento de comunicación del club, se ayudó de un escrito del que emanaban sentimientos tras cinco años de labor técnica.

"Una de las razones por las que dejo el banquillo es porque siento que pierdo, y no precisamente una final de Liga o Copa; al contrario, esta razón me daría más fuerza para seguir intentándolo como entrenador. Siento que me estoy perdiendo las cosas que realmente importan en la vida, que es el tiempo de estar con mi familia", esbozó David entre sollozos.

Inmediatamente después, dejó entrever que, con su cambio de rol, apuesta por un Haris más fuerte: "Me siento con la responsabilidad de hacer grande a este club; al fin y al cabo, un club necesita un dirigente, alguien tiene que estar al mando. Realmente, siempre creí que podría con todas las funciones, y le he puesto el esfuerzo y empeño cada día, pero no se pueden hacer dos cosas a la vez, al menos para conseguir grandes metas". En su exposición también mentó al "gran" Quico Cabrera, al que "sigue los pasos" y que también dejó su etapa como entrenador para focalizar sus esfuerzos en la presidencia del Voleibol Tenerife.

David tuvo palabras para todas las personas que, en algún momento, han formado parte de la "familia" del CV Haris y que, de manera conjunta, han visto cómo el club ha "crecido más rápido de lo previsto". Del mismo modo, se refirió a los medios de comunicación: "Señores, esto no es fútbol; vuestro trabajo tiene mérito, y nosotros lo sabemos valorar".

"Dejaré el banquillo, pero como buen maestro que soy, no dejaré de enseñar", terminó diciendo quien, tras unas lágrimas, comienza una nueva e ilusionante era.

Un relevo con perfil similar

Sin querer desvelar la persona que ocupará su puesto al frente del banquillo lagunero de cara a la campaña 2019/20, por considerar que "no es el momento", reconoció que será "alguien que comparta la misma filosofía de voleibol" que él. El nombre se desvelará en próximas fechas, pero será alguien con sentimiento blanquiazul.

Compromiso con la base

De cara a la venidera campaña, y como presidente, la cantera será su prioridad. "Mi propósito es formar tanto a los entrenadores como a los niños de este club. Realizaremos un plan especial que debe tener los resultados en 2025, año en el que trataremos de tener el mayor número de niñas en el primer equipo. Daremos un salto cualitativo en la gestión del club", argumentó Martín.