Dumoulin abandona el Giro por el dolor de rodilla tras la caída en la cuarta etapa

El corredor neerlandés Tom Dumoulin (Sunweb) ha abandonado el Giro de Italia en la quinta etapa, que se disputa entre Frascati y terracina sobre 140 kilómetros, por las secuelas de la caída que sufrió en los últimos kilómetros de la cuarta etapa en la que se dio un fuerte golpe en una rodilla.



Tom Dumoulin, ganador en 2017 y segundo el pasado año, era uno de los favoritos al triunfo en la general final y abandonó en los primeros kilómetros de la quinta etapa por esos fuertes dolores en la rodilla. La víspera llegó a 4:04 del ganador de la etapa, Richard Carapaz (Movistar), con la rodilla ensangrentada.



"Las lesiones de @tom_dumoulin han resultado ser demasiado dolorosas y se ve obligado a abandonar @giroditalia en los primeros kilómetros de la etapa 5", indicó el Team Sunweb en su cuenta oficial de Twitter.







