El Tenerife presenta a su nuevo técnico con la vista puesta en el Elche

El director deportivo del CD Tenerife, Víctor Moreno, presentó este martes al nuevo entrenador del equipo blanquiazul, Luis César Sampedro, que ayer llegó a Tenerife y dirigió su primer entrenamiento, casi al mismo tiempo que José Luis Oltra ofrecía una rueda de para despedirse de manera pública de los que, hasta el pasado fin de semana, eran sus futbolistas.

Sampedro ha asegurado que si no confiara en la plantilla no hubiese aceptado el reto a falta de cuatro jornadas, ya que no es "un loco".

En declaraciones a los medios de comunicación en su llegada a la isla, Sampedro ya dijo que cuando el domingo a última hora de la noche recibió la llamada de Víctor Moreno no se lo pensó "dos veces", puesto que es "un equipo grandísimo, un transatlántico de la categoría".

Sampedro subrayó que tienen cuatro partidos por delante para ver un equipo "competente, competitivo y que sea difícil de superar".

El nuevo entrenador del cuadro canario, que ha firmado un contrato para las cuatro jornadas del campeonato, dirigió su primera sesión con el apoyo de Cristo Marrero, capitán del último ascenso a Primera División y, hasta hoy, técnico del juvenil.

El primer partido de Luis César Sampedro con el cuadro insular será este sábado en el Martínez Valero, ante el Elche.