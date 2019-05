Sampedro sustituye a José Luis Oltra

El nuevo entrenador tendrá como ayudante a Cristo Marrero y se compromete hasta junio

Cerca de las once de la noche de ayer, el Tenerife publicó en su web un comunicado en el que dio a conocer la decisión del consejo de administración presidido por Miguel Concepción de rescindir el contrato que unía al club con el entrenador José Luis Oltra hasta el final del presente curso.

Los dirigentes llegaron a esta solución después de mantener anoche una reunión en la que analizaron la delicada situación de un equipo que, a falta de cuatro jornadas para que termine el calendario de Liga de Segunda División, cuenta con un margen de solo dos puntos con el décimo noveno clasificado, el Rayo Majadahonda. Esa cumbre se produjo tras la llegada del director deportivo Víctor Moreno a la Isla, procedente de Galicia. Los informes que puso sobre la mesa fueron definitivos para el relevo en el banquillo. Sale Oltra, el míster con más partidos oficiales al frente del Tenerife -160- y toma las riendas del equipo el pontevedrés Luis Ángel César Sampedro, preparador de confianza de Víctor Moreno, ya que coincidieron en el Lugo y también en el Albacete. El nombre de este entrenador había sonado con fuerza en las últimas semanas como recambio de Oltra, ya fuera en la presente campaña como en la siguiente, para empezar de cero en la pretemporada. El que fuera técnico del Racing de Ferrol, Nástic, Albacete, Lugo y Valladolid, entre otros equipos, se compromete por las cuatro jornadas que quedan con el propósito de evitar el descenso del representativo. Como asistente contará con un profesional de la casa, el excapitán Cristo Marrero, cuyo cometido en el club en los dos últimos ejercicios fue de entrenador del Tenerife juvenil, con el que se proclamó campeón de Liga recientemente.

Además de Oltra, que hoy podrá despedirse en una rueda de prensa que se desarrollará esta tarde -sin horario definido-, también salen de la entidad tinerfeña su ayudante, Emilio Isierte, y el preparador físico Marcos Chena. "A todos ellos, el CD Tenerife agradece el comportamiento tan profesional en el desempeño de sus respectivas funciones, al tiempo que les desea toda clase de éxitos profesionales y personales en el futuro", añade en la nota informativa.

El valenciano regresó al Tenerife después de la quinta jornada de Liga, sustituyendo a otro entrenador destituido, Joseba Etxeberria. Durante 33 jornadas, el Tenerife sumó a bajo sus órdenes 40 puntos gracias a nueve triunfos (uno de ellos, el correspondiente al partido suspendido con el Reus) y trece empates.

Llegó con el equipo enterrado en el décimo noveno puesto, con 3 puntos, y lo deja en el décimo séptimo, con 43, a solo dos del mejor clasificado de los situados en el cuarteto de cola, el Rayo.

Pese a presentar unos números alejados de lo que se esperaba, Oltra no esperaba su despido en este momento y recibió la noticia con sorpresa, mostrándose muy afectado; lo mismo que muchos de los integrantes de la plantilla, quienes quizás sí hubieran entendido este giro unas jornadas antes, pero no ahora, a tan poco para el final de la temporada, con la alegría reciente del triunfo en el derbi y tras una derrota en Granada que entraba dentro de los cálculos de casi todos, por haberse producido ante un claro candidato a lograr el ascenso por la vía directa. Eso sí, la imagen dada por el equipo en Los Cármenes no acompañó a que Víctor Moreno respaldara la continuidad de Oltra, al menos hasta el siguiente choque liguero.

El club había anunciado el plan de trabajo de la semana que acabará con el partido ante el Elche, en el estadio Martínez Valero -sábado, 19:30 horas-, con entrenamientos a partir de hoy en El Mundialito y la habitual rueda de prensa de Oltra el jueves. Pero, claro, la agenda ha cambiado. De hecho, la práctica de hoy no se desarrollará en el lugar previsto y en horario matinal, sino por la tarde en el Heliodoro Rodríguez López, con las novedades de tener a Luis César Sampedro y a Cristo Marrero con el uniforme rojo de los técnicos. Comienza una nueva etapa, una minitemporada de cuatro jornadas. Solo hay un objetivo.