Oltra considera que su destitución es una decisión 'inesperada y extraña'

El entrenador valenciano José Luis Oltra ha dicho este lunes que la decisión del CD Tenerife de destituirlo es, "cuanto menos, extraña e inesperada", y ha asegurado que le hubiese gustado que los responsables del club le hubiesen escuchado antes de tomar la determinación.

En la rueda de prensa de despedida el técnico ha recordado que esta temporada viajó a la isla desde que le llamaron y que está agradecido "por haber tenido este regalo de volver a estar en un sitio en el que siempre" ha querido estar.

El técnico, que es el entrenador con más partidos en la historia del club, ha comparecido ante los medios de comunicación después de despedirse de la plantilla.

José Luis Oltra ha destacado que no quiere "transmitir pena", aunque "todo el mundo sabe" por lo que está pasando, pero ha recalcado que le "gustaría reivindicar" su trabajo.

"Los números no son los esperados ni todo lo buenos que nos hubiese gustado, pero llegué a un equipo en descenso, de donde salimos a las dos semanas y no hemos vuelto desde entonces", ha agregado.

José Luis Oltra ha asegurado que se va "con la conciencia más que tranquila", ya que "se queda el equipo vivo, depende de sí mismo, con capacidad de reacción y con más puntos que en la primera vuelta", de ahí su "sorpresa" por la decisión.

"Somos uno de los equipos que más palos lleva y de los que más genera. Hay muchas cosas que son trabajo del entrenador, y otras no tanto, como la fortuna, la eficacia€", ha agregado.

"Si eres de los que más llega, ahí se ve la mano del entrenador", ha comentado.

José Luis Oltra ha dicho que está convencido de que el CD Tenerife va a lograr la permanencia, mientras que se ha puesto a disposición de su sustituto, Luis César Sampedro, "para lo que él necesite".

El entrenador ha comentado que la destitución se la comunicó el director deportivo, Víctor Moreno, quien se hizo "responsable de la decisión".