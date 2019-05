Sebas Saiz: "Este es el camino que necesitamos para meternos en el playoff"

La de Sebas Saiz está siendo una temporada un tanto discreta. Bien por al gran rendimiento de Colton Iverson, o bien porque no ha podido aprovechar por completo los minutos de los que ha dispuesto, el pívot madrileño no ha dado con la continuidad necesaria para brillar. El sábado contra el Obradoiro, eso sí, cuajó un más que notable encuentro, tanto en defensa como en ataque, donde anotó los nueve tiros que intentó: seis de dos y tres libres. El internacional es uno de los mejores ejemplos de que este Iberostar se ha sabido sobreponer al mazazo de no ganar la Champions y que llega con gasolina a este tramo final de la ACB con el firma propósito de repetir presencia en el playoff.

Triunfo vital, el de Santiago, pero sobre todo, el haberse repuesto a la derrota en la Champions?

Sí, sí. Esta pequeña ruta que hemos hecho por Galicia nos ha salido muy bien y ha sido muy satisfactoria para el equipo. Hemos jugado dos muy buenos partidos, con aportaciones de todos los jugadores. Es el camino que necesitamos para meternos en los playoff. Sabíamos que esta parte de la competición va a ser dura porque hay varios equipos metidos en ella; y por ahora estamos haciendo muy buen trabajo.

En los dos inicios de partido en Lugo y en Santiago, poco se le puede reprochar al equipo. Algo que mucho tiene que ver con la implicación mental?

La verdad que no. Lo mejor que hemos hecho en los inicios de estos dos partidos ha sido la defensa, y gracias a eso hemos podido estar luego muy acertados en ataque para alcanzar una ventaja muy cómoda para el resto del encuentro.

La de Sebas Saiz ha sido una temporada cargada de altibajos, pero el sábado en Santiago hizo uno de sus mejores encuentros?

Yo siempre digo que estoy aquí para lo que haga falta, y cuando sea necesario salir a jugar. Unos días toca más y otros días menos, así es como es la cosa; pero sé que en todo momento estoy preparado para salir a producir, ya sea solo un minuto, 10 o 20.

¿No es incómoda esa situación?

Cómoda o incómoda, al final somos profesionales y el trabajo lo tenemos que hacer igual, nos pongan lo que nos pongan. Esa es mi mentalidad. Cuando no salgo y el equipo gana, me alegro; aunque si pierde me gustaría haber ayudado más. Sé que cualquier día llega mi momento y quiero estar preparado.

¿Se ha llegado a desesperar?

La verdad que no. Tengo un montón de compañeros que me apoyan mucho y me han permitido que el año haya sido llevadero. He tratado de entrenarme igual para estar listo para los momentos claves.

Colton Iverson perdió un poco los papeles el sábado, ¿pero no se le dan muchos golpes y le señalan muy poco?

Sí, sí. Al pobre, no sé por qué, le están pitando regular. Aguanta muchos golpes, no sé si creen que no le duelen o no le afectan por lo grande que es. Pero sí que recibe muchos golpes. No queda otra que seguir.

¿Se ven ya en playoff?

Bueno, el trabajo aún no está acabado. Estamos en un buen camino tras estas cuatro victorias seguidas, pero nos faltan otras dos. Ya se verá cuando acaben estos partidos si estamos dentro o fuera, pero seguiremos haciendo nuestro trabajo.

¿Hacen cálculos?

Siempre, siempre. Yo creo que desde que empezó la segunda vuelta, pero ahora no queda otra que pensar en estos dos partidos y dejarnos de cálculos.

¿Se lo imaginaban hace algo más de un mes?

Sabíamos que todavía quedaba mucha temporada y que sobre todo teníamos un buen equipo. Hemos salido a hacer las cosas bien y ahora creo que estamos jugando mejor que nunca.

¿Y en el caso de entrar, le gustaría que el rival fuera el Real Madrid?

Bueno, la verdad que el club no tiene un buen recuerdo tras la eliminatoria del año pasado, pero a mí la verdad que me gustaría jugar contra ellos? y eliminarlos.