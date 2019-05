"Hemos hecho un partido muy serio"

El de ayer fue el enésimo capítulo en el que Iverson recibe numerosos golpes que se van al limbo al no ser señalados como falta. En una jugada el pívot canarista recibió un golpe en el labio y justo a continuación soltó el codo a Llovet y fue sancionado con una antideportiva. "Es la primera vez, no debe suceder, aunque es algo que, quienes veníamos viendo y observando lo que ha pasado esta temporada, intuíamos que podía suceder a pesar de que intentábamos evitarlo. La falta está bien señalada, pero él ha tenido más daño en la jugada previa del que recibió Llovet, y nos hubiera gustado que a lo largo del año, las seis o siete veces que él ha recibido el mismo impacto con el codo en la cara con el codo, también se hubiera señalado antideportiva", explicó al respecto Vidorreta. "Espero que en un futuro se le respete más porque si no perderemos a uno de los mejores jugadores de la competición porque no querrá jugar en España", añadió el técnico canarista.

Más que satisfecho, así se podría definir el estado de ánimo ayer de Txus Vidorreta tras la victoria de los suyos. "El equipo ha hecho un partido muy serio, uno de los mejores de los que llevamos de 2019 fuera de casa; el tono defensivo general ha sido muy bueno, y los momentos brillantes del Obradoiro han impedido que les dejáramos en las dos partes en 30 puntos, pero ha sido por la calidad de sus tiradores, y porque han tenido mucha paciencia", señaló de en sala de prensa el técnico canarista a modo de resumen antes de centrarse en un momento que para él resultó clave. "Leímos muy bien su defensa en el segundo cuarto para lograr situaciones ventajosas cerca de canasta y sacar tiros libres", dijo del segundo cuarto, para destacar también el "saber sostener muy bien sus dos arreones".

Sobre el momento más delicado, Vidorreta resaltó que su equipo "recuperó su acierto en el tiro de tres, con 8/13 en la segunda parte. "Tenía claro que ellos iban a sumar de tres y si nosotros solo lo hacíamos de dos o de uno, sería mantener la ventaja. Lo hemos conseguido, estamos muy satisfechos y toca disfrutar", dijo igualmente el entrenador canarista, que igualmente puso en valor "la capacidad de reacción a la baja de Nico por un virus, ya que el equipo supo recomponer las piezas y otra vez encontrar los jugadores más acertados". "Compartimos muy bien la pelota, con 22 asistencias, una cifra que nos hace muy reconocibles", añadió.

En relación al futuro más inmediato, y pese a consolidarse en la zona de playoff, Vidorreta no lo ve todavía todo hecho. "Lo tenemos un poco complicado por los basketaverages pero sí es cierto que jugando el baloncesto que estamos jugando, 30 minutos en Lugo, y 40 en Santiago, soy optimista y creo que no acabaremos empatando contra ningún rival. Además tenemos un comodín que es Andorra, con el que tenemos la ventaja de haberle ganado los dos partidos", argumentó sobre este aspecto.

