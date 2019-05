Thibaut Garrivier y Ragna Debats, los vencedores de la Transvulcania Naviera Armas

Juan Esteban Las Peñas y Yuri Yoshizumi se llevan la Maratón H10 Hotels

Aritz Egea e Yngvild Kaspersen dominan una espectacular Media Maratón Plátano de Canarias con récord incluido para la corredora noruega

El francés Thibaut Garrivier y la holandesa Ragna Debats fueron los grandes triunfadores de la undécima edición de la Transvulcania Naviera Armas. Los dos protagonistas estelares de la jornada inscriben por primera vez su nombre en el palmarés de la prueba más internacional y reconocida de La Palma, una Isla que respondió como siempre, con fidelidad, atención y devoción ante el espectáculo ofrecido en las tres distancias que cerraron el capítulo de 2019.

Garrivier se quedó con la miel en los labios en 2018. El deportista galo, siempre tapado, siempre callado, acabó tercero en la décima edición por detrás de Pere Aurell y Dmitry Mityaev y se conjuró para mejorar su puesto este año. El del equipo Hoka One One lo consiguió con creces.

Planteó una carrera menos conservadora que la del año pasado donde fue esa cuestión la que le pudo pasar factura al final. Garrivier, buen conocedor del recorrido, esperó su momento, apretó en los terrenos que le favoreían y aguantó la estoica reacción final de Mityaev, otra vez segundo en la línea de meta de Los Llanos.

Fue el sueco Peter Engdahl el que salió como un tiro, ejerciendo ese poderío que se le atribuye naturalmente a los corredores norteamericanos. Pero Engdahl, lejos de desfondarse a mitad del recorrido, aguantó sus ventajas ante la persecución que se había iniciado por detrás con Marco de Gasperi pasando segundo por el Refugio de El Pilar y un grupo de valientes después con Garrivier, Mityaev, Jonathan Albon y Max King tratando de reducirle la renta.

Con Rui Ueda fuera de carrera por problemas gástricos, el siempre amenazante caballo loco Morgan Elliott más tieso de lo normal y Jordi Gamito tratando de coger el ritmo adecuado a una distancia que s ele queda corta, Marco de Gasperi también puso fin a su segunda aventura en Transvulcania y dejó en manos de Garrivier y Mityaev la persecución de Engdahl. El francés, que se había ido al suelo en la parte inicial del recorrido, repitió experiencia hasta por dos veces más. Chapa y pintura para el galo, que se repuso con entereza de los percances para seguir en la batalla.

Albon se fue quedando, Engdahl perdió fuelle y Garrivier vio su oportunidad. Por la Torre de El Time ya había dado caza a Engdahl junto a su compañero de aventura, Mityaev. Ahí apretó y sacó ventaja para llegar con cuatro minutos de renta al puerto de Tazacorte y luego administrar para cruzar la línea de meta en Los Llanos de Aridane con un tiempo de 7:11:04. Mityaev repitió el segundo puesto de 2018 (7:14:23) y Engdahl finalizó tercero su valiente aventura (7:21:28). Luego entrarían Jonathan Albon (7:36:34) y un sorprendente Diego Pazos ((7:41:48) que fue sexto por delante del peruano Remigio Huamán (7:45:27).

La prueba femenina no tuvo tanta emoción al final porque Ragna Debats no permitió que hubiera sorpresas en las quinielas. El suyo era un uno casi fijo en un recorrido donde el año pasado ya había ganado su marido, Pere Aurell. La holandesa, que antes del inicio de la Ultra Maratón había prometido que se casaría con Aurell en La Palma si lograba el triunfo, tendrá que elegir el municipio donde contraerá matrimonio con su pareja en territorio palmero.

La actual campeona del mundo estuvo agazapada, arropada por un buen grupo de cabeza donde mandaba Anna Lisse Rousset, que había sido dos veces subcampeona en la Transvulcania Naviera Armas. Debats andaba ahí con Rousset y la norteamericana Megan Kimmel hasta que la selección natural fue haciendo diferencias y dejó a la holandesa sola en cabeza.

Las rentas se fueron abriendo y a su paso por la Torre del Time ya se intuía que habría matrimonio. Finalmente, Debats cruzó la meta de Los Llanos de Aridane con un estupendo tiempo de 8:09:25 pese al terrible calor reinante, sobre todo en la parte final del recorrido.

Anne Lisse Rousset cumplió con su cita con el segundo escalón del podio. La francesa entró con un tiempo de 8:25:11, rota por el esfuerzo, pero tan satisfecha como en años anteriores. Completó el cajón de galardonadas Megan Kimmel, tercera con un tiempo de 8:35:03.



LA MARATÓN H10 HOTELS, CON ACENTO CANARIO

El argentino Juan Esteban Las Peñas y la japonesa Yuri Yoshizumi se hicieron con el triunfo en la Maratón H10 Hotels donde hubo acento canario€ y del bueno. Las Peñas y Yoshizumi tenían cuentas pendientes del año pasado. Además, la nipona también mantenía esa espinita clavada por no haber podido entrar en el podio del Kilómetro Vertical del pasado jueves, pero ambos regresarán con máxima alegría a sus países de origen para continuar la temporada deportiva.

Las Peñas era el favorito y cumplió. El argentino se puso en modo dominador desde el principio, tirando para tratar de ir rompiendo poco a poco un numeroso grupo que se formó a su estela donde los canarios eran legión. Sergio Martín, Alberto González y Carlos Carballo le apretaban, pero Las Peñas no soltaba el mando y fue abriendo brecha. Llegó a la meta de Tazacorte con una buena renta de casi once minutos sobre el segundo clasificado.

El argentino paró el crono en 4:17:53 al final de los 45 kilómetros de recorrido. Por detrás, dos canarios. Segundo entró Sergio Martín (4:28:30) y tercero fue Alberto González (4:30:17), dejando fuera del podio a Luis Mas (4:35:49) y Carlos Carballo (4:42:59).

Yoshizumi, por su parte, tuvo que remontar después de salir por detrás de sus más enconadas rivales. Parecía que la japonesa se iba a quedar otra vez con la miel en los labios, pero su ritmo constante y machacón acabó siendo definitivo. La japonesa se fue definitivamente y su marcha hacia meta fue imparable. Paró el crono en 4:43:56 mientras que Virginia Pérez fue segunda (4:52:12) y Aroa Sío acabó tercera (5:02:16).



EGEA Y KASPERSEN SE LLEVAN UNA ESPECTACULAR MEDIA MARATÓN PLÁTANO DE CANARIAS

Había muchísima expectación alrededor de la carrera corta. Explosiva, dinámica y sin concesiones. Así fue una prueba que encumbró a Aritz Egea y a la noruega Yngvild Kaspersen, que, además de ganar, batió el récord que tenía Laura Orgué desde la edición de 2018.

Fue un carrerón con mayúsculas. No hubo tiempo para especular ni para calcular. Los grandes nombres de la carrera no se escondieron, se pusieron al frente a tirar a saco, a hacer daño, sin miramientos. De ese ritmo sacó tajada Aritz Egea, un escalador al que le benefició el terreno, un 80 por ciento hacia arriba y el resto, una pendiente con poca dificultad técnica y fácil para correr y disfrutar.

El de Salomon no encontró aliado en Cristofer Clemente, que no tuvo sus mejores sensaciones y al que se le hizo corto el trayecto. Egea tiró a muerte, pero encontró la joven respuesta de Daniel Osanz. El maño, ganador el jueves de forma sorprendente en el Kilómetro Vertical Binter, puso en jaque a todos sus rivales incluido el legendario Luis Alberto Hernando, al que ya había batido en las rampas que van desde el puerto de Tazacorte hasta la Torre de El Time.

Pero Egea le dio caza y le atacó, dejando por detrás a Osanz y a la gran sensación de la prueba, el palmero Yoel De Paz. El de Fuencaliente no tuvo ningún complejo y en un recorrido que conocía como el del pasillo de su casa tuvo un comportamiento que le valió un puesto para la historia. Egea ganó (2:16:46), Osanz fue segundo (2:18:17) y De Paz subió al tercer escalón del podio (2:19:02).

Por detrás entrarían Ludovic Pommeret (2:20:30) y Alexis Sévennac (2:20:30) que fueron cuarto y quinto en un emocionante esprint final y Luis Alberto Hernando, sexto (2:21:55). Cristofer Clemente acabó noveno (2:28:16).

En la carrera femenina hubo menos historia porque Yngvild Kaspersen se empeñó en pulverizarlo todo. Destruyó el récord y de paso destruyó a sus rivales entre las que sólo Gisela Carrión le pudo aguantar el ritmo hasta que la nórdica dio el acelerón final.

Kaspersen reventó el registro de Laura Orgué batiéndolo en más de seis minutos y sellando un tiempo de 2:39:33. Carrión entró tres minutos y ocho segundos después (2:42:41) y Sheila Avilés cerró el podio de la Media Maratón Plátano de Canarias femenina parando el cronómetro en 2:50:30.

Ekaterina Ryazanova (2:58:07), Renee Cardinals (3:01:15) e Iris Pessey (3:05:26) finalizaron cuarta, quinta y sexta, con Pessey repitiendo su experiencia del jueves en el Kilómetro Vertical Binter donde corrió con su brazo derecho en cabestrillo.