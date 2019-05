Carlos Ruiz lamenta el "ridículo" que hizo el Tenerife en Granada

Carlos Ruiz fue muy claro en la sala de prensa de Los Cármenes. El central, integrante del cuarteto de capitanes de la plantilla, reconoció que el equipo blanquiazul hizo "el ridículo" ayer, sobre todo durante un primer tiempo que fue "penoso".

"No estuvimos a la altura y hicimos un partido penoso en la primera parte", afirmó el defensa. "Si queremos sacar esto adelante, hay que echarle un poco más de narices al tema y cambiar", añadió antes de apuntar que el Tenerife tiene "la suerte" de "está a tiempo" de evitar el descenso. "Pero no podemos pedir ni disculpas, porque hicimos el ridículo en la primera parte".

En esa línea, Carlos Ruiz pidió que el grupo tenga "un poco de alma para intentar darle la vuelta" a una situación que "se complica".

El central del Tenerife admitió que no encontraba explicaciones. "Tenemos que mirarnos, apelar al orgullo y ser conscientes del momento en el que estamos, porque no podemos cometer errores que nos cuesten derrotas", opinó Carlos, que se mostró partidario de "hacer los partidos más cerrados y no jugar bonito".

Ruiz no pudo aportar ni un aspecto positivo. "No ganamos ni una disputa ni cogimos una segunda jugada. Nos pasaron por encima y no reaccionamos", dijo refiriéndose a lo sucedido antes del descanso. "En la segunda parte dimos un paso adelante y estuvimos cerca de darle la vuelta, pero solo con una parte no nos da, y menos contra rivales que son muy superiores, así que no hay excusas; tenemos que dar un paso al frente y ponernos las pilas".

Coniglio, autocrítico

Fernando Coniglio volvió a jugar después de recuperarse de una lesión muscular. El argentino no tenía minutos en la competición desde el 21 de abril. Haciendo un balance de la derrota ante el Granada, el delantero reconoció que la responsabilidad era de los jugadores. "El míster intentó transmitirnos lo que teníamos que hacer y cómo debíamos jugar, pero un error nos dejó expuestos, nos hicieron el primer gol y así fue más complicado", indicó refiriéndose a la jugada del 1-0. "No se esperaba esta reacción del equipo después de ganar el clásico", añadió el atacante blanquiazul. "Tenemos que hacernos cargo de la situación", siguió declarando. "Nos quedan cuatro finales y tenemos que sacarlas adelante". Coniglio también habló de sus sensaciones. "Me encontré bien. El míster me consultó bastante durante la semana y quise apurar", manifestó. Sobre su gol anulado, dijo que fue "dudoso" y que el árbitro "lo pudo dejar pasar".