Daniel Osanz y Jessica Pardin se imponen en el Kilómetro Vertical Binter

La actividad competitiva de la Transvulcania Naviera Armas 2019 se inició hoy con la disputa del Kilómetro Vertical Binter, una prueba de máxima exigencia y explosividad que fue a parar a manos de Daniel Osanz y Jessica Pardin, que fueron los más rápidos en llegar a la meta situada en la Torre de El Time.

Sorpresa en la meta, fiesta en el domicilio de los dos vencedores, que no partían como favoritos, ni siquiera en la lista de posibles alternativas y mostraron tener las piernas más fuertes de los 198 corredores inscritos.

El Kilómetro Vertical Binter es espectáculo y emoción y ayer volvió a demostrarse en una nueva edición para la historia donde había varios favoritos señalados desde la salida, pero fueron muchas las sensaciones vividas en las duras rampas que parten desde el Puerto de Tazacorte.

Poblado de muchísimos aficionados en sus dos márgenes, el empinado empedrado en el que pronto se convierte el recorrido empezó a hacer su selección desde que el japonés Nagi Murofushi inaugurara la prueba. El periodista nipón, fue el primero en completar los 7,6 kilómetros dando paso a ese reguero de guerrilleros que se animaron a participar en la prueba.

En esta auténtica prueba de medición de ácido láctico pronto empezaron a salir los primeros espadas. Primero le tocó el turno a los canarios y los palmeros. Gente como Ana Begoña González, Adrián Concepción, Solveig Horn, Francisco Rodríguez, José Manuel León o Gabriela Sánchez, se alternaban con promesas como el aragonés Daniel Osanz y con gente más experimentada como Yukari Hoshino, Aroa Sío, Maximiliano López o Gisela Carrión.

A partir de ahí arrancaban los primeros espadas con todas las miras puestas en Luis Alberto Hernando y la japonesa Yuri Yoshizumi, los más aclamados, los más queridos. Crecía la expectación cuando ya estaban en carrera el bicho norteamericano Morgan Elliott, Rob Krar, Ingviid Kaspersen y Marco de Gasperi.

En la cima cambiaba el liderato con Raúl Díaz (54:03) superando a Manuel Relea y dominaba entre las chicas Ekaterina Ryazanova (1:05:25). Abajo, con puntualidad suiza, salía Luis Alberto Hernando con amplia y elegante zancada. Antes lo había hecho Aritz Egea, que casi se bajó del avión y arrancó su aventura en el Kilómetro Vertical Binter. No mostró síntomas de jet lag el deportista vasco, ni mucho menos.

Arriba se sucedían los cambios de liderato. Llegaba el turno para Víctor Concepción (53:36) y aguantaba Ekaterina Ryazanova. Mientras, en el recorrido, los grandes iban comiendo terreno a dentelladas. Yoshizumi subía como si hubiera sido disparada en la salida.

En la primera referencia Hernando y De Gasperi marcaban el mismo crono (19:42) y el mejor tiempo era para Daniel Osanz (19:08), por delante de Alexis Sevennec (19:27), Aritz Egea (19:42) y Camille Caparros (19:50). Gisela Carion (22:39) mandaba entre las chicas seguida de Jessica Pardin (23:06) y Yuri Yoshizumi (23:36).

Osanz, el estudiante de medicina de Jaca, llegó a la meta con un tiempazo (48:42) con el que habría ganado, por ejemplo, en 2016 cuando Saúl Padua vencía con un segundo más. El imberbe deportista maño se frotaba las manos con la idea de entrar en el top cinco. Conforme iban llegando los favoritos se frotaba las manos con el sueño de colarse en el podio€ y al final se frotó las manos desde lo más alto.

Luis Alberto Hernando entró con un minuto y cinco segundos más que el de jacetano acabando segundo y el francés Alexis Sévennec (49:48) sumó un segundo más que el burgalés y fue tercero en el podio. El cuarto puesto fue para Aritz Egea (49:48), quinto fue Marco de Gasperi (50:32), Camille Caparros (50:32) acabó sexto y Morgan Elliott fue séptimo (51:50).

Entre las chicas Yoshizumi se fue desfondando poco a poco dejando paso a una tripleta novedosa en el podio. La japonesa acabó cuarta (01:01:23) y fue la francesa Jessica Pardin la que se llevó la victoria (58:38) con un final explosivo. Gisela Carrión acabó segunda (59:59) y la noruega Yngivvild Kaspersen (01:00:50) sacó del podio a Yoshizumi. Mérito especial el de Iris Pessey, que fue quinta (01:02:43) corriendo todo el recorrido con el brazo derecho en cabestrillo.

"Estoy muy satisfecho, he tenido unas sensaciones muy buenas y estoy contento por el resultado y por el triunfo del compañero de equipo, Dani Osanz", señalaba Luis Alberto Hernando con exquisita deportividad antes de explicar que "no me ha sorprendido el triunfo de Osanz y de verdad que estoy muy contento por él".

"Sé las diferencias que hay en estas carreras, hay que ir a tope siempre y apretando al cien por cien", explicaba el tres veces campeón del mundo que también admitía su satisfacción por verse de nuevo con uno de sus ídolos del comienzo de su carrera. "De Gasperi siempre ha sido una referencia para mí, desde que empecé, y competir con él siempre es un placer y una alegría", dijo Hernando que se aventuró a señalar que "el sábado haremos la media maratón y creo que volveremos a pelear los mismos y va a estar más emocionante que hoy."