"Tengo un plan A si está Nano, un plan B si no está, y hasta un plan C"

José Luis Oltra huye siempre de la excusas y su comparecencia de ayer no fue una excepción en ese sentido. Por eso, dijo estar preparado para las ausencias en la delantera y confirmó que tiene clara la pareja de centrales que alineará ante el Granada mañana.

¿Cómo está Nano?

Pues no se ha ejercitado hoy con los compañeros, pero tenemos un día más y hay varios jugadores con algunas molestias. Nano es el que está más en duda, pero hay alguno más. Esperaré para hacer la lista de convocados. Necesitamos a gente al cien por cien en todo, tanto en lo mental como en lo anímico y en el convencimiento para competir en un campo muy difícil.

¿Uno de los afectados por esas molestias es José Naranjo?

Sí, es uno de ellos. No trabajó el lunes, pero sí el martes y el miércoles. Lo hizo con molestias y habrá que ver.

¿Está recuperado Coniglio?

En otro momento podríamos esperar un poco más, pero en función de quienes estén disponibles podría tener opciones de entrar en la lista y, por tanto, de jugar. Él ha entrenado bien desde el martes y sin síntomas de la lesión, con buenas sensaciones.

¿Todas estas dudas existen también a la hora de confeccionar el once titular?

Los entrenadores intentamos ir un paso por delante. Tenía un plan A, con Nano, pero tengo un plan B y hasta un plan C. Al plan D no he llegado, pero de resto tengo claro lo que haría. Como normalmente soy demasiado claro, pues prefiero evitar los debates antes de los partidos. Con tranquilidad, pero sin rencor ni maldad hacia nadie, me reservo lo que voy a hacer. Lo que sí tenemos claro es cómo neutralizar sus virtudes ofensivas, que son muchas, y cómo queremos vulnerar su potencial defensivo. Cambiará el perfil de los futbolistas, pero no la idea.

¿Y la ausencia de Luis Milla cambia algo?

El plan de partido, no. Pero si estuviera disponible está claro que jugaría. Suelo ser sincero y no puedo decir algo que no pienso. Como no puede jugar, lo hará otro. Nunca me escudo en una ausencia, a pesar de que es un futbolista importante en el equipo.

Lo que sí le condiciona es por la imposibilidad de utilizar el trivote que viene alineando desde la visita al Extremadura.

Poniendo a Alberto, que es una posibilidad real, mantendríamos el trivote. Pero con el Rayo Majadahonda también jugamos con tres en el medio, aunque fueran dos y uno por delante. ¿Con Malbasic ya no sería trivote porque es más delantero que centrocampista? Es que esto es hablar de fútbol, que me encanta porque evitamos hablar de otras cosas, pero es todo muy relativo.

Ha ensayado con Paco Montañés por dentro. ¿Es una opción que se plantea?

Paco juega bien donde lo pongas porque entiende bien el fútbol y es rápido. Puede partir desde la izquierda, actuar por dentro y hasta como delantero. Si no ha tenido más continuidad es porque ha tenido algunos problemas físicos. Es una posibilidad que existe y que tengo en cuenta.

¿Qué es lo que más le preocupa del Granada?

No quiero hablar de números para no poner la venda antes de la herida. Además, voy convencido de que podemos lograr los tres puntos. Tanto va el cántaro a la fuente que alguna vez lo tendremos que romper. A ver si lo conseguimos en un campo difícil. Es un equipo muy regular, con una gran plantilla y cuerpo técnico. La afición suma y, con viento a favor, te da puntos. Ellos pueden jugar a combinar y asociarse, pero también a correr o a presionar porque son intensos. También pueden replegarse y esperar.

¿Es el equipo que mejor maneja esos registros distintos, el más versátil de los de arriba?

Es posible. El Osasuna me gusta mucho, pero es menos adaptativo. Hay otros con un estilo concreto y el Granada se puede adaptar a asociarse o a protegerse, a apretar o a esperar. Tiene una plantilla muy buena y con un gran cuerpo técnico.

¿Cómo se le gana a un equipo así?

No le voy a dar pistas a Diego (Martínez), pero intentaremos contrarrestar su juego y elegir bien. Pero el modelo no se va a cambiar porque queremos ser protagonistas, siempre con la idea de ser contundentes en defensa y efectivos arriba. Si ellos están cómodos te hacen daño.

¿Estará Carlos Ruiz en el once?

En mi cabeza ha habido debate, pero el mismo de cada semana. Cuando ganas siempre hay nombres que destacan. Cuando pierdes suelen aparecer los que no han jugado. En la línea defensiva tengo claro quiénes van a ser los centrales.

¿Puede aprovecharse también la necesidad del Granada?

Los dos últimos partidos de casa los ha ganado bien y el otro día está cerca de ganar en Oviedo. No es el que más dudas está transmitiendo, pero sí es verdad que ahora cuesta más ganar. Nosotros, por ejemplo, no podemos regalar nada y vamos a buscar la victoria. No queremos mirar más allá de Granada.

¿Analiza la clasificación?

No hago cálculos. Quedan cinco jornadas y cinco finales. La semana del Osasuna ganamos y el Extremadura jugaba contra el Reus y no nos recortaron. No pienso en el calendario de los demás.

¿Qué supone volver a Granada?

Me sorprendió la salida y, con el tiempo, siento el máximo respeto por la decisión. En ese momento y ahora, más allá que haya salido mejor o peor, íbamos quintos y no veía mal al equipo y yo me sentía fuerte. Pero mi estancia fue maravillosa, tengo amigos en el club y en la ciudad. Y a los tres exequipos que están peleando por cosas similares (Deportivo, Mallorca y Granada) les deseo lo mejor. Pero este viernes estamos obligados y, como siempre, quiero ganar.

Los tres recién descendidos, como le pasó a usted en Granada, han cambiado ya de entrenador esta temporada. No hay paciencia ni confianza.

Son equipos que tienen un plus de presión. Los equipos con historia, y más si vienen de Prmera, aún más. Nada es suficiente. Pero el fútbol está montado así. Llevamos 16 destituciones y por mucho que digas no vas a cambiarlo. Siempre se señala al mismo lado en la derrota. No estoy hablando de mí, pero es lo que siento de nuestra profesión. Todos lo sabemos. Es nuestra profesión y hay que asumirlo con naturalidad y tranquilidad.