El 'nueve', la posición sin dueño

La posible ausencia de Nano por lesión en la convocatoria que hoy facilitará José Luis Oltra para el desplazamiento a Granada vuelve a abrir el melón en una posición sin dueño durante la presente temporada. Si en las últimas cuatro jornadas el tinerfeño se había consolidado como apuesta para el nueve, ahora el técnico tendrá que decidir si vuelve Filip Malbasic a ocupar esa demarcación y la vacante pasa a estar en la izquierda.

Aunque Nano solo ha marcado un gol en las últimas semanas (el 1-1 ante el Rayo Majadahonda), sí había dejado buenas sensaciones y su técnico se había visto reforzado en su idea de mantenerlo como estilete. Las molestias han impedido al atacante ejercitarse desde el pasado martes y ya se manejan alternativas. La opción Malbasic es la más viable, puesto que Fernando Coniglio acaba de salir de una lesión y esperará su oportunidad en el banquillo.

Estos tres delanteros se han repartido presencias en el once a lo largo del campeonato. Hasta la llegada del argentino en el mercado de invierno, Nano y Malbasic coparon las preferencias de Joseba Etxeberria primero y José Luis Oltra a partir de la sexta jornada. El tinerfeño fue el elegido hasta en 16 ocasiones, una más que el serbio. El primero lleva tres goles (dos como titular y uno partiendo desde el banquillo) y su compañero, cinco (tres desde el once y dos como suplente).

La diferencia entre ellos es que Malbasic ha coincidido con Nano en numerosas ocasiones adaptándose a la banda izquierda y ha contado con más minutos de juego. Curiosamente, el Tenerife no perdió cuando estos dos efectivos ofensivos vieron portería.

Mientras, Coniglio fue titular ante Cádiz, Mallorca, Numancia, Osasuna y Albacete. De momento no ha logrado estrenar su cuenta realizadora ni convencer sobre la conveniencia de su presencia en la formación titular. Esta alternancia en la posición de nueve contrasta con lo sucedido en temporadas anteriores. En la pasada, Longo fue titular en 22 oportunidades (se perdió 12 partidos por lesión), una cifra a la que ya no llegarán Nano o Malbasic. En la anterior (16/17) fue Amath el que más veces actuó como ariete, llegando a 30 presencias en el once (26 como delantero). Choco Lozano, con 25 en la 15/16, o Diego Ifrán, con 24 en la 14/15, son otros buenos ejemplos de una tendencia que se ha roto en la presente campaña. Todos ellos marcaron más goles.

La falta de gol también ha arrastrado a los técnicos a buscar relevos con el objetivo de captar el mejor momento de sus atacantes. El éxito, con los datos en la mano, ha resultado exiguo.