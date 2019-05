Aniano Cabrera: "El calendario no nos ha cuadrado nada bien"

Como en todos los desplazamientos del equipo, la expedición aurinegra está encabezada en este viaje a tierras gallegas por el director deportivo Aniano Cabrera, que se ha mostrado algo contrariado por lo que considera un agravio respecto a los conjuntos de Euroliga y su recolocación de partidos por los playoff de competición continental. "Creo que el calendario no nos ha cuadrado nada bien. Por jugar la Final Four de la Champions hemos tenido que adelantar una jornada y justo después, con cinco días fuera de casa, tenemos dos partidos de liga seguidos", explicó el también gerente de la nave canarista, quien espera lo mejor de los suyos pese a que "seguro que habrá cansancio en lo mental y en lo físico, porque además son 52 encuentros oficiales los que lleva el equipo durante el año". "Hemos podido entrenar, hemos realizado un viaje cómodo y trataremos de descansar para llegar frescos al partido, pero lo cierto es que después de dos viajes estás preparándote con desplazamientos desde Bruselas a casa y ahora hasta Galicia, mientras que el equipo local lleva varios días aquí", añadió al respecto Cabrera.

Cuestionado por si son necesarias tres cuatro victorias para alcanzar el playoff, Cabrera no ve más allá de lo que ocurra este jueves en el Pazo dos Deportes. "Primero el Breogán y ya luego se verá", dice de forma tajante. "Sabemos que tenemos que ganar el máximo número de partidos posibles y esperar otros resultados para mantener nuestras opciones, pero eso precisamente pasa por vencer en Lugo", añade al respecto, dejando claro que la misa necesidad que pudiera mostrar el cuadro breoganista también la tiene el canarista. "Este año se habla mucho de la igualdad de los de abajo, pero varios de la zona media también estamos luchando para engancharnos al playoff, los que ya están dentro pelean por no perder el puesto; e incluso los tres primeros no tienen asegurada su plaza, algo que hacía muchos años que no sucedía. Apenas hay equipos en tierra de nadie y este fin de semana todos nos jugamos mucho de cara a la parte final de la competición", argumenta el director deportivo del cuadro canarista.

Superado ya el mal trago, y hasta la calentura, de la derrota en la final de la Champions, Cabrera ve con más perspectiva lo sucedido en el Sportpaleis de Amberes el pasado domingo. "No estuvimos nada acertados en el tiro exterior, como bien indican las estadísticas con las que acabamos; la puesta en escena no fue la más propicia para afrontar una final porque salieron con una velocidad más; y luego hay un momento en el partido en el que no volvemos a conectar y varias decisiones arbitrales adversas no nos permiten engancharnos del todo", expone a modo de análisis.

Al incidir sobre esas decisiones de los colegiados, Cabrera se mantiene en que "igual no hubiera ganado, pero lo mismo sí habríamos ajustado algo más el marcador". Es por ello que "no está prevista ninguna queja formal, porque al final la Virtus fue mejor que nosotros durante los 40 minutos y fueron justos vencedores, mientras que las decisiones arbitrales fueron en momentos puntuales". "Plantearnos poner una queja en cada partido por tener tres o cuatro decisiones en tu contra, no corresponde. El arbitraje es una parte más del juego que a veces te da y a veces te quita; y n este caso salimos perjudicados nosotros", señala con perspectiva y resignación.

Por último, y en relación al futuro a medio plazo, Cabrera considera que "todavía queda un mes de competición" y no cree que este próximo mercado sea demasiado convulso para el Canarias. "Todos los veranos son movidos, pero está claro que si ya hay jugadores de Euroliga que pueden salir a NBA, pues a nosotros esa situación nos acabará perjudicando más", explica en relación a los posibles fichajes en cascada que se acaban produciendo en el mercado europeo. "Hay que esperar a que acabe la temporada, hacer valoración y ya luego empezar a trabajar; estamos viendo cosas, sí, pensando también, pero todavía es muy pronto", concluye.