Por un esprint final de 'playoffs'

Siete equipos pelean por cuatro plazas

Superada ya la aventura continental de manera temporal, el Iberostar Tenerife tiene ya sus cinco sentidos en el último gran objetivo de la temporada: colarse por tercer año consecutivo entre los ocho mejores de la Liga Endesa al final de la competición regular.

Real Madrid, Barça Lassa, Kirolbet Baskonia y Valencia Basket ya cuentan con sendos billetes de cara a los playoffs. Otros siete equipos, entre los que están situados los aurinegros, pelearán por las otras cuatro plazas restantes.

Con los basketaverages perdidos frente al sexto, Divina Seguros Joventut; el séptimo, Baxi Manresa, y el octavo, Tecnyconta Zaragoza -con todos también cuenta con un triunfo de desventaja-, el CB Canarias puede verse abocado a ganarlo todo de aquí a la jornada 34, la última de la ACB.

La inminente doble salida gallega frente al Cafés Candelas Breogán y contra el Monbus Obradoiro -este jueves y este sábado, respectivamente- abre el último tramo liguero para los de Txus Vidorreta. Los lucenses arribarán al duelo como colistas de la categoría, mientras que los compostelanos podrían llegar casi salvados o igual o más comprometidos con respecto a las plazas de descenso.

La próxima semana, la escuadra aurinegra afrontará su última comparecencia de la Liga regular como local. Recibirá, en el Pabellón de Deportes de Tenerife Santiago Martín al Unicaja de Málaga -quinto clasificado, dispone de tres victorias más que la entidad lagunera-. Los andaluces podrían presentarse en la Isla ya como equipo de playoffs a todos los efectos. Esta venidera jornada podría conseguir su objetivo si bate al Montakit Fuenlabrada, y a esto se le une una derrota del Joventut, Zaragoza o de los propios insulares.

Precisamente contra los madrileños, a domicilio, terminará el Iberostar Tenerife su séptima campaña consecutiva entre los mejores del panorama nacional. Con 11 triunfos en su haber -al igual que el Obradoiro-, los titulares del Fernando Martín están luchando por eludir las posiciones que condenan a la LEB Oro.

Amén de los mentados, también el MoraBanc Andorra -una victoria menos que el Canarias- y el San Pablo Burgos -dos menos- cuentan con remotas opciones de alcanzar las posiciones de privilegio en pos del título liguero.

Los basketaverages se revelan como claves para desenmarañar posibles empates. Los laguneros solo se lo tienen ganado al Andorra -le venció en los dos encuentros- y lo tiene encarrilado con el Unicaja -ganó de 17 puntos de diferencia en Málaga-. Los múltiples empates le irían mal con el Zaragoza y el San Pablo en la ecuación -cedió en los cuatro choques contra estos equipos-.

A día de hoy, hay seis enfrentamientos directos entre implicados por alcanzar los playoffs. Aparte del ya mentado Canarias-Unicaja (jornada 33), se disputarán Manresa-Andorra y Zaragoza-San Pablo (31), Joventut-Manresa (32), Unicaja-Andorra y, por último, Zaragoza-Manresa (34).

No ha hecho un 4-0

Desde que regresó a la ACB, el CB Canarias no ha logrado sendas victorias en las últimas cuatro jornadas ligueras consecutivas. Eso sí, en cuatro de las seis temporadas logró un buen balance de tres triunfos y apenas un lunar. De este modo, a los aurinegros les suele ir bien en los epílogos. Únicamente, en la temporada 2014/2015, el representativo terminó el curso con un balance negativo.

Fran Guerra dice que su ilusión es seguir en Palma

Fran Guerra, jugador canarista cedido en el Iberojet Palma, se prepara para disputar los playoffs de ascenso a Liga Endesa. El Iberojet terminó tercero la fase regular y se enfrentará al Granada en el primero de los tres obstáculos que debe superar. Guerra concedió una entrevista al Diario de Mallorca, en la que expresó su deseo de continuar en el equipo la próxima temporada, a pesar de que el Canarias contaría con su reingreso. "Estoy muy contento con la temporada que he hecho, a pesar de las polémicas que se han creado por los malos gestos, porque he cambiado tanto dentro como fuera de la pista y he conseguido dar un paso hacia adelante que se ha reflejado en el equipo. Ahora mismo, mi ilusión es subir al Iberojet a ACB y si pudiera quedarme, también", dijo Guerra, quien espera estar en la final a cuatro por el ascenso. Sobre su inminente duelo ante el Granada dijo que espera que le vaya bien "y que no haya malas formas porque ellos tienen cinco pívots que van a salir todos a morderme. Mentalmente estoy bien y quiero aportar mi mejor juego para ayudar al equipo y lograr clasificarnos para la Final Four'", añadió Guerra.

Sebas Saiz: "El Breogán va a salir a morder"

El pívot canarista evaluó ayer la dificultad del encuentro del jueves. "Es un partido duro como todos, jugamos allí en su cancha contra un equipo que se está jugando el descenso, están entre la espada y la pared y van a salir a morder". Saiz no se fía de la situación de los lucenses. "Sabemos lo que hicieron contra Valencia, que casi tuvieron el partido para ganar". El jugador canarista entiende que su equipo debe hacer la diferencia en defensa. "Hay que hacer el trabajo que nos ha traído hasta aquí, lo que hacemos todo el año: apretar muchísimo en defensa y a ver si tenemos la suerte de estar centrados en ataque y llevarnos la victoria". En su zona de trabajo, el rival no tiene secretos. "Tienen un juego interior bastante versátil, con un jugador como Alec Brown, que es muy grande, pero también puede tirar de fuera, y han fichado al nigeriano Ochefu, que es muy fuerte en la pintura. La verdad es que tienen un juego interior muy completo", dijo Saiz, que espera "lograr cuatro victorias y dejar al equipo en playoff".