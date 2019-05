Vidorreta: "Así no podemos ganar a nadie"

No le quedó otra a Vidorreta que reconocer que el mal partido desde el perímetro alejó a los suyos del triunfo. "Estuvimos mal en el primer cuarto, ellos pudieron jugar desde entonces con diferencias por encima de los 10 puntos y anotando triples desde ocho metros y con la mano encima, y aunque creo que hemos sido superiores en los 30 minutos siguientes, no pudimos reducir la desventaja por debajo de cinco. Y cuando hemos tenido alguna opción clara llegó la eliminación de Rodrigo. Ha sido un partido muy complicado porque tuvimos un desacierto enorme en el triple, cuando prácticamente la mitad fueron solos... Así no podemos ganar a nadie", reconocía el técnico canarista, que ponía en valor la capacidad de sacrificio hasta el final de los suyos. "Hicimos un esfuerzo enorme, cogimos 44 rebotes, nos repusimos a las ocho faltas en ataque, algo que nos cortó el ritmo... Estoy orgulloso del esfuerzo de los jugadores, aunque no hemos jugado el partido que hubiéramos soñado en ninguno de los aspectos, tanto internos como externos", dijo el preparador aurinegro al respecto.

Cuestionado sobre los árbitros, Vidorreta también mostró su disgusto por una actuación que entiende perjudicó a su equipo. "Hay que felicitar a Bolonia por el título, ser conscientes de que hemos fallado muchos tiros cómodos, y así es muy complicado; pero es un hecho que ellos han podido hacer un uso de las manos en el primer cuarto del cual luego nosotros no fuimos luego habilitados. Ahí quedan las eliminaciones de Brussino y San Miguel. Y luego están las faltas en ataque, donde no ha habido una correspondencia en el criterio, y eso marca mucho la diferencia", especificó en clara alusión a la diferente vara de medir de los colegiados. "Pero me quedo con la satisfacción por el trabajo realizado en estos meses y por el gran esfuerzo sin premios que hemos hecho en esta final", añadió, para recalcar también que este Canarias "nunca pierde el espíritu".

Ayer llamó la atención que San Miguel no fuera el elegido para tratar de frenar de inicio a Punter, sino que de su marca se encargara Staiger. "Planteamos una defensa haciendo saltos sobre los jugadores importantes. Y los tres primeros triples no los anota sobre Lucca. Lo que habíamos planteado ha salido, pero es que ha tirado desde su casa. Ya luego colocamos a San Miguel con él, pero no podía estar pegándose otra paliza de 30 minutos", argumentó el preparador del club tinerfeño..

Reconoció igualmente Vidorreta que el vestuario que "queda anímicamente tocado", pero que mantiene "la ilusión de apurar sus opciones de meterse entre los ocho primeros". Por último, el entrenador del Canarias tuvo palabras de "agradecimiento por el apoyo de los 400 seguidores que estuvieron en la grada, así como a todos los que lo han hecho desde la Isla". "Me da pena no poderles ofrecer la copa, pero creo que el balance de estos tres años es muy positivo aunque ahora estemos tristes", concluyó.

Javi Beirán: "En una final hay que meter si quieres ganar"

Triste, Beirán admitió que el nulo acierto exterior condenó al Canarias. "En una final hay que meter, por lo menos algunas, y nos fuimos al descanso con 1/16. Ellos anotaron tiros complicados, con Punter en racha y eso nos pesó. Nos basamos mucho en nuestra línea exterior, y hemos hecho jugado bien para bastantes tiros solos, pero esta vez no los metimos", dijo el madrileño, que ya mira al futuro. "Tenemos que estar orgullosos de la Final Four que hemos hecho y levantar la cabeza porque todavía quedan cuatro partidos y un objetivo complicado pero por el que queremos luchar", dijo en relación al playoff. Por su parte, Ferran Bassas se mostró también contrariado. "Lo hemos intentado y nos lo hemos dejado todo en la cancha, pero el acierto nos ha condenado. Logramos remontar haciendo un trabajo en defensa, pero ellos también lo hicieron muy bien atrás; no fue nuestro día", dijo el catalán.



Regreso a la Isla

Apenas 45 minutos después de acabar el partido la plantilla del Iberostar Tenerife emprendió rumbo hasta el aeropuerto de Amberes, donde un vuelo chárter (donde también viajaban familiares, directivos y aficionados) les trasladó hasta el Reina Sofía. Los aurinegros tenían previsto llegar a suelo isleño sobre las 2 de la madrugada.

Con la mente en Galicia

Sin actos oficiales de por medio, la plantilla canarista tendrá hoy día libre antes de afrontar el martes una sesión de trabajo con la que empezará a preparar el doble duelo en tierras gallegas contra el Breogán (jueves) y Obradoiro (sábado).

'Solo' 400.000 euros

El subcampeonato solo reporta al Iberostar Tenerife 400.000 euros en lugar del millón que se hubiera llevado en caso de haber ganado el título. Eso sí, quitando los impuestos que debe tributar, los aurinegros se ahorran una prima global y otras concretas que podrían tener algunos jugadores en sus contratos.

El Antwerp acaba tercero

En la previa de la final, el Antwerp se llevó el partido por el tercer puesto al doblegar al Brose Bamberg por un claro 58-72, y tras diferencias que llegaron a ser de 20 puntos (47-67) ante un Sportpaleis casi lleno (16.437 espectadores) y enfervorizado con el desquite de los suyos. Destacó en los locales Tate, autor de 16 puntos y siete rebotes.