"Hay que estar muy satisfechos de lo que hicimos"

El presidente canarista, aunque apesadumbrado, puso en valor el papel del equipo en la competición.

"Un poco más en frío, hay que estar muy satisfechos de lo que hemos hecho", dijo Félix Hernández todavía con los ecos de la celebración de los italianos como fondo. "Ha sido un partido en el que no hemos estado tan acertados como el rival, hay que felicitarlo y quedarnos con que en España tan solo tres equipos han disputado finales europeas, contando al Real Madrid, que la va a jugar. Ojalá perdamos diez finales más, porque eso querrá decir que las vamos a jugar. Nos vamos con la satisfacción del deber cumplido. Con 18 puntos abajo y el rival con posesión, otro equipo hubiera perdido de 30; nosotros no, seguimos luchando y creo que a falta de cuatro minutos tuvimos opciones", resumió Hernández.

Respecto a la influencia del arbitraje, el mandatario quitó hierro. "Todo influye, pero perdimos por desacierto. Hicimos tres o cuatro tiros muy buenos en la primera parte, incluso solos y no los metimos, de hecho cogimos más rebotes que ellos. En general, el partido no fue malo, solo que tuvimos un porcentaje de tiros muy por debajo de nuestra media. Respecto a los árbitros, prefiero no hablar hoy de ellos. No merece la pena. Hay que felicitar al Bolonia, pero entre todos tenemos que mejorar todo. No solo los clubes, que cada vez invertimos más, también el estamento arbitral tiene que mejorar todo lo que pueda".

En líneas generales, Hernández entiende que esta final corona un año exitoso. "Lo tenemos clarísimo. Hemos sido semifinalistas en la Copa del Rey, cuartos en la primera vuelta, finalistas en la competición europea... Eso está al alcance de muy pocos, pero hoy uno de los dos tenía que ganar, ellos lo hicieron mejor y ganaron, ojalá que tengamos que pasar por esta decepción más veces porque eso significa que jugamos finales", añadió el presidente antes de detenerse en el papel de la afición que acompañó al equipo. "Oficialmente son 416 personas las que estaban en la final apoyándonos. Es algo que tiene un valor tremendo. En los momentos difíciles, con 18 abajo nos siguieron alentando", dijo el presidente.