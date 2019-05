La amenaza del descenso no cesa después de la semana del derbi

El Tenerife no termina de despegarse del décimo noveno puesto. Llegó a alejarse a seis puntos después de ganar a la UD Las Palmas, pero la distancia volvió a recortarse ayer a la mitad con el triunfo del Lugo, equipo que marca la referencia para los que compiten por no caer a la Segunda División B.

Con solo cinco jornadas por delante y la visita al Lugo en la penúltima, la amenaza del descenso no cesa. Además de ese encuentro en el Anxo Carro, al Tenerife le restan otros dos fuera de casa, consecutivos a partir de la próxima fecha y para enfrentarse a un Granada situado en el segundo puesto de la tabla y a un Elche que ayer alcanzó la salvadora cifra de los 50 puntos. Por debajo del Elche, contando a la UD Las Palmas, que suma 46, y llegando al Lugo (40), hay siete equipos que competirán para no acompañar a la Segunda B a Córdoba, Nástic -descensos que aún no son matemáticos- y a Reus.

Precisamente, el bonus de tres puntos correspondiente e los partidos con el Reus debe aliviar todavía la situación de dos rivales directos del Tenerife, Numancia y Rayo Majadahonda.