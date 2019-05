Mel: "En los derbis la necesidad está al 50 por ciento"

Pepe Mel desveló ayer la inquietante situación física del delantero Sergio Araujo y del central Aythami Artiles. "No estuvieron en la última sesión y tenemos que ver si pueden estar ante el Tenerife, tengo serias dudas de que pudieran ser convocados. Finalmente el zaguero no entró, pero sí el punta. Sobre si este contratiempo le obligará a modificar su ideario táctico 4-4-2, recordó que "los sistemas lo hacen buenos los jugadores. No es lo mismo con el Chino o sin el Chino. Marca un poco el jugador que esté". Batir al eterno rival, 18 años después, no salva esta lastimosa temporada. Para mí no, la temporada de la UD es mala. Ganar un partido no cambia el rumbo de muchos meses. Pero sí aprovecho para agradecer el esmero y aliento de los 700 aficionados que estará en el Heliodoro. Sé que es un esfuerzo y les cuesta su dinero".

Mel estuvo generoso con Maikel Mesa, que apunta al once ante la duda de Araujo. "Ya dije que lo veía entrenar bien. Quiere ser futbolista, quiere ganarse la vida con esto, tiene mucha ilusión... La tiene en cada partido. Somos profesionales, todos lo afrontamos con esa rigurosidad", contó.

Se trata del primer entrenador que ha estado en los dos banquillos, tanto en el del Tenerife como en el amarillo, para disputar el clásico del fútbol canario. "Pues eso significa que soy tela de viejo, he tenido una carrera larga y en dos equipos históricos como UD Las Palmas y CD Tenerife. En relación a Las Palmas, el actual, conforma un orgullo".

Se le cuestionó por su recuerdos del 22 de diciembre de 2001 en el derbi del apagón en Primera. Con el Tenerife, fue batido por la UD de Fernando Vázquez. "Era un entrenador novel. Al final, descendimos los dos. Ahora es un derbi en Segunda (...) Estamos intentando renovarnos, mirar hacia el futuro y el Tenerife está en una situación más complicada".

Curtido en los Betis-Sevilla, Mel analiza el duelo canario como una cuestión de "necesidad". "He disputado muchos derbis, la necesidad está al cincuenta por ciento. Detrás hay una masa social. Lo que pase sea en el campo, tendrá que pasar", deseó. Aplaude el trabajo y el registro de Oltra. "Lleva muchos años en el fútbol, tiene experiencia de sobra. Por mi parte, cuenta con toda mi admiración. No mereció perder en Extremadura", opina. Además, insiste que "los que mueven las piezas son los jugadores; si fuese por los entrenadores, ganaríamos siempre".

Entrenador y novelista, se le demandó a Mel un título para la previa del Tenerife-UD. "El título se pone al final. Empieza un romance, pasas a la ciencia ficción y termina siendo una de terror. Esperemos que sea una de aventuras y que acabe bien, que al final haya una boda".

Último entrenamiento

El estadio de Gran Canaria acogió la última sesión de los amarillos, en la que no pudo participar el central Aythami Artiles.

Pinchazo de despedida

Las Palmas había realizado un llamamiento para despedir a los jugadores tras esta última sesión y transmitirles fuerza de cara al derbi. La decepcionada afición grancanaria acudió en número escaso.

Viaje a Tenerife

Está previsto que los 18 convocados de Pepe Mel se desplacen a Tenerife a las 11:00 horas en un vuelo de Air Europa. Luego quedarán alojados en el hotel NH. El presidente del club, Miguel Ángel Ramírez, adelantó 24 horas su viaje y disfrutó de algunos locales de ocio y restauración en Santa Cruz.